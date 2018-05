Rugby España y Rumanía presentan recurso de apelación ante la Federación Mundial Los jugadores de la selección española protestan al árbitro tras perder ante Bélgica / EFE Ambas selecciones incumplieron la regla 8 de World Rugby y perdieron sus opciones de ir al Mundial JACOBO CASTRO Madrid Martes, 29 mayo 2018, 20:07

Las Federaciones de Rugby de España y de Rumanía han presentado sendos recursos de apelación ante la World Rugby (WR), contra la sanción dictada el pasado 15 de Mayo por la Comisión de Conflictos Independiente de este organismo, que dejaba a ambas selecciones fuera del Mundial de Japón 2019.

La propia World Rugby ha informado haber recibido este martes las solicitudes formales de apelación de ambas federaciones.

El pasado día 15, la Comisión de Conflictos independiente determinó que Bélgica, Rumanía y España habían incumplido la regla 8 de World Rugby al incluir jugadores que no eran elegibles para representarlos o que previamente habían previamente jugado con otra selección.

Por ello, la Comisión de Conflictos emitió una serie de sanciones que conllevaban la pérdida de puntos de competición y multas en suspenso. Esto afectó notablemente a la clasificación final, apartando a España, Rumanía y Bélgica del camino hacía el Mundial de Japón.

Según ha comunicado la World Rugby, la apelación de España no se reduce al caso de «los dos jugadores no elegibles fueron incluidos durante el proceso de clasificación europeo para la Copa del Mundo de Rugby 2019»; si no también ante la resolución de la misma organización que determinó que «el partido ante Bélgica no debía repetirse», encuentro marcado por la polémica actuación de un equipo arbitral rumano.

Según ha informado la máxima organización del rugby mundial: «La apelación será atendida el 1 de junio por una Comisión de Apelaciones Independiente compuesta por el presidente del panel judicial independiente de World Rugby, Christopher Quinlan QC (presidente), la ex jugadora internacional de EEUU y miembro del Salón de la Fama de World Rugby, Phaidra Knight y el presidente del Panel Disciplinario independiente del European Professional Club Rugby (EPCR), Mike Hamlin».

La Federación Rumana, por su parte, si bien admitió haber incumplido el citado reglamento de la World Rugby relacionada con la inclusión de un jugador no elegible que había previamente jugado para otra federación, ha confirmado que apela la sanción.