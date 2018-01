España, a las puertas de los Juegos de Invierno Martes, 30 enero 2018, 07:16

Dentro de diez días arrancarán en Pyeongchang (Corea del Sur) los Juegos de Invierno, en el que por desgracia España no tendrá representación. «Este año, España se ha quedado a las puertas de acudir a los Juegos de Invierno. Nosotros recuperamos la categoría perdida hace unos años (Liga B) y nos quedamos a un solo paso de la División A, donde se encuentra la élite del curling mundial y los puestos que dan acceso a unos Juegos de Invierno. Se da la circunstancia de que todos los países que figuran en esta categoría tienen una pista (o varias) donde pueden entrenar. Nosotros nos vemos obligados a viajar por toda Europa y a compartirla con otros deportes de invierno. Dentro de unos pocos días comenzaremos a preparar nuestro entrenamiento en Suiza para la modalidad de absoluto junto a mis compañeros Sergio Vez, Antonio de Mollinedo, Eduardo de Paz Cureses y Ángel García Aguirrezabal. Este año es un poco de transición. Está Pyeonchang y no hay muchos puntos en juego. Ha sido una temporada realmente frenética. Juraría que desde octubre solo he descansado la semana de Navidades. Aun así, prepararemos la modalidad de absoluto al cien por cien para tratar de lograr el oro».