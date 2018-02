Atletismo La Policía encontró sustancias dopantes en casa de Ilias Fifa Ilias Fifa, el día que se proclamó campeón de Europa de 5.000 metros. / Afp La Agencia Española Antidopaje ha suspendido cautelarmente al atleta, campeón de Europa de 5.000 metros en 2016 COLPISA MADRID Jueves, 1 febrero 2018, 22:43

Ilias Fifa, campeón de Europa de 5.000 metros en 2016, ha sido suspendido por la Agencia Española Antidopaje (AEPSAD), al haberse confirmado el hallazgo de sustancias dopantes en su domicilio tras un registro efectuado por la Policía a finales del año pasado.

Las actuaciones policiales, efectuadas en el marco de la ‘Operación Chamberí’, permitieron incautarse también de productos dopantes en casa del también atleta Ayoub Mokhtar, suspendidos ambos por dos años.

Fifa fue detenido el pasado 25 de octubre en su domicilio de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), durante una operación contra el uso y tráfico de sustancias prohibidas llevada a cabo por la Policía Nacional también en otras localidades de Cataluña, Guadalajara y Valencia. Asimismo fue detenido el considerado cerebro de la red de dopaje, una persona de origen magrebí que ejercía de entrenador en la zona de Sabadell sin tener titulación y distribuía las sustancias prohibidas (anabolizantes y EPO, entre otras), entre los atletas implicados.

Se informó entonces de que la Policía Nacional había encontrado productos dopantes y utensilios para su administración en la casa de Ilias Fifa, que presuntamente formaba parte de una trama dedicada a la venta de anabolizantes a deportistas y gimnasios. Algo que finalmente se ha confirmado tras el levantamiento por parte del Juzgado número 4 de Mataró del secreto sumarial.

La Federación Española de Atletismo, que preside Raúl Chapado, mostró tras la detención de Fifa su «repulsa ante cualquier práctica de dopaje» y su «compromiso total, sin fisuras, a favor de la lucha contra el dopaje para que se garantice el cumplimiento del código y la normativa nacional y mundial antidopaje». «Nuestros criterios de elegibilidad dicen que aquellos atletas que tienen abiertos casos de dopaje no son convocados. Nosotros no los sancionamos, pero como no nos garantizan que después haya una posible sanción no los convocamos. En el caso de Ilias Fifa, si sigue con su expediente abierto, no tiene la capacidad de ser convocado», manifestó Chapado en referencia a la postura de la Federación sobre la investigación al atleta.

Dos días después de su detención, Fifa fue puesto en libertad provisional, al igual que otros cinco atletas que fueron arrestados, la mayoría de origen marroquí, acusados de un delito contra la salud pública. Días después, negó que la Policía Nacional encontrara en su domicilio EPO y anabolizantes. «Tanto en periódicos o televisiones como en las redes sociales se ha hablado de que, además de estar en el centro de una trama ilegal, en mi domicilio se encontraron productos como EPO o anabolizantes, lo cual es totalmente mentira», dijo. «Lo único que allí tenía eran vitaminas y suplementos deportivos permitidos para la práctica de mi deporte, tal y como el registro de la policía puede demostrar», agregó.