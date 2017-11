Ane Encina: «Salvo el desliz que tuvimos contra el Rocasa lo estamos haciendo muy bien»

Forma parte del nutrido grupo de promesas del Bera Bera. Irrumpió en el club en marzo de manera precipitada, a raíz de las repentinas lesiones de Esther Arrojeria y Alicia Fernández. La solvencia con la que últimamente finiquita sus compromisos el Super Amara le está dando minutos de lujo para hacerse con la categoría y poner de manifiesto la calidad. Esta habilidosa central de Legazpi tiene un futuro muy prometedor.

- ¿Qué valoración hace de su paso por el club desde que ingresó de manera precipitada en marzo?

- La llamada fue imprevista producida a raíz de las lesiones de Esther (Arrojeria) y Alicia (Fernández) . Mi vida cambió por completo al pasar de ir a entrenar con el club una vez por semana a pasar a jugar con ellas. Este año estoy más asentada, ya que cuando viene jugué bajo mucha presión, pero me sorprendió porque no esperaba hacerlo tanto. Fue muy exigente ya que nos jugábamos en dos meses la Liga y la Copa.

- ¿Le costó mucho aceptar la oferta del Bera Bera?

- No me lo pensé ni un minuto. Era un objetivo que llegó antes de lo esperado y mi único inconveniente era poderlo compaginar con la carrera de fisioterapia que estaba haciendo en Leioa.

- ¿Ha notado un gran cambio entre las plantillas de la pasada y la actual temporada?

- Este año es más amplia, más joven y con muchas ganas. En cuanto al nivel del equipo no creo que haya bajado, sino que es diferente. Este año está más compensado, tenemos mucho margen de mejora y poco a poco vamos cogiendo el ritmo.

- ¿Está ahora más cómoda?

- Ahora estoy más a gusto y más tranquila, porque el año pasado tenía mucha presión. Al final, a pesar de no lograr los objetivos terminamos contentas porque dimos la talla.

- ¿Puede compaginar bien la actividad con los estudios?

- El año pasado puede aprobar todo y este año tengo más difícil ir a todas las clases. Más adelante con las prácticas será más llevadero, ya que las podré hacer por aquí.

- ¿Qué es lo que más le está costando para adaptarse?

- Hay mucha exigencia y hay que tratar en todo momento estar al cien por cien. La presión bajo la que se juega no tiene nada que ver con la que había en la División de Plata con el Errotabarri Ermua. Estoy cogiendo el ritmo y donde más hay que incidir es en tratar de mejorar en lo posible los contragolpes y el trabajo en defensa.

«Tengo que mejorar a la hora de encarar la portería. A veces no me decido por falta de confianza»

«El contragolpe se nos da muy bien, pero estamos un poco atascadas en el ataque posicional»

- ¿Está satisfecha con los minutos que estás teniendo?

- Sí, al final estoy jugando como en la pasada temporada. En mi puesto está Arderíus que está jugando a un gran nivel y cuando salimos las demás intentamos hacerlo lo mejor posible y tratamos de disfrutar.

- La vuelta de Esther Arrojeria te restará minutos de juego.

- Tengo ganas de que vuelva, a pesar de que sé que tendré menos posibilidades, pero también me gustaría jugar con ella, en los partidos en los que se tenga que imprimir más velocidad para abrir la defensa contraria. Me encantaría que pasara.

- ¿En qué aspecto consideras que debes mejorar?

- La decisión encarar la portería, llegar al área y lanzar. A veces no me decido y es por falta de confianza. Poco a poco lo superaré.

- ¿Te convence la trayectoria que habéis completado hasta la fecha?

- Salvo el desliz que tuvimos contra el Rocasa, lo estamos haciendo muy bien. Entonces nos cogió el equipo sin hacer, se estaba construyendo y fue muy pronto. Ahora estamos mejorando y ya no podemos fallar. En Europa dimos la talla, a pesar de quedar eliminadas en Turquía.

- ¿Es el único rival a batir?

- El Rocasa es el más completo de la Liga, pero no es el único. Hay otros como el Guardés y tampoco tenemos que descartar al Zuazo, a pesar del inicio que ha tenido. No hay que dar a nadie por muerto.

- ¿Cómo viviste la experiencia de debutar en competición europea?

- En Turquía no pude jugar y lo hice en la ronda anterior contra el Colegio de Gaia. Es especial, los partidos internacionales son diferentes, el ritmo es mucho más rápido.

- ¿Has experimentado una buena progresión desde que recalaste en el Bera Bera?

- No eres consciente de la mejoría porque ahora ya entreno siempre en Donostia. Antes yo estaba acostumbrada a jugar a un ritmo más lento y con defensas menos duras y poco a poco me estoy haciendo a la categoría.

- ¿En qué espejo te miras?

- Mi referente es Ana Martínez. Cuando llegué me impactó. Me pareció muy completa, tanto en defensa como en ataque, además me ayudé mucho a integrarme al equipo. Me gustaría llegar a ser como ella, buena jugadora, muy trabajadora y luchadora.

- En esta edición el ataque posicional se os está atragantando.

- En un principio yo no veo diferencia en estos dos meses de temporada respecto a cuando estuve el año pasado, en el periodo en el que ya no estaban Esther ni Alicia. Aunque es verdad que el contragolpe se nos da muy bien y que estamos un poco más atascadas en el ataque posicional. Es nuestra asignatura pendiente y en lo que más estamos trabajando para mejorar.

- ¿Frente al Base Villaverde van a repetir una nueva goleada?

- Sin querer menospreciar al rival, nuestro objetivo debe ser completar un buen partido y ganar con facilidad. De esta manera, se podrán repartir minutos entre todas las jugadoras como ha pasado en los últimos encuentros.