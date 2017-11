Snowboard Eguibar: «Voy a luchar por lograr una medalla en los Juegos Olímpicos» Lucas Eguibar, en una prueba en Sierra Nevada / EFE El donostiarra se encuentra inmerso en su preparación para la cita olímpica de PyeongChang DV Y AGENCIAS Viernes, 17 noviembre 2017, 16:21

El donostiarra Lucas Eguibar ya ha comenzado su particular cuenta atrás para los Juegos Olímpicos de Invierno que se disputan en PyeongChang, Corea del Sur. «Quedan casi ochenta días pero tenemos siete Copas del Mundo todavía por delante. Carrera a carrera. Hay que cogiendo confianza. En pretemporada me encontraba muy bien, luego tuve una caída un poco fea que me ha retrasado la preparación. Pero me encuentro muy bien, con ganas de ir al máximo", ha asegurado.

El rider donostiarra, ganador de la Copa del Mundo de boardercross 2014-2015 y doble medallista de plata en los Mundiales de Sierra Nevada, vive con ilusión los preparativos de cara a su participación en los JJ OO. «Unos Juegos es a lo más que podemos aspirar. Prepararme para eso es una ilusión muy grande y espero estar a la altura", ha indicado en declaraciones a EFE.

Preguntado sobre sus opciones de medalla, Eguibar es consciente de que tendrá en el andaluz Regino Hernández un duro rival. «Opciones siempre las hay y nosotros vamos a luchar para eso porque en esta carrera no tenemos equipos así que Regino y yo tendremos que luchar uno contra otro. Intentaremos estar los dos arriba, por supuesto», ha subrayado.