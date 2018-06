Caballos La duodécima de 'Ranyan' Carrera principal de la segunda jornada de la campaña de primavera-verano del hipódromo de San Sebastián / Unanue Fayos ganó igualmente la prueba de cierre, con 'Duendecillo' EFE Jueves, 14 junio 2018, 16:28

El caballo 'Ranyan' ha logrado esta tarde la duodécima victoria de su vida (sobre 40 actuaciones) en la carrera principal de la segunda jornada de la campaña de primavera-verano del hipódromo de San Sebastián, en Zubieta, y de nuevo con Borja Fayos en la silla, el jockey ya con más triunfos -cinco- con el purasangre de la cuadra Agrado de Miguel Redondo.

'Arrigunaga' enseñó el camino al resto en los 2.000 metros del premio PMC, con 'Fuenteesteis' y 'Ranyan' a su estela. El resto, a varios cuerpos. Los tres primeros parecían llamados a luchar por el primer puesto en la recta, pero fueron cediendo, salvo el de Agrado. Y quien vino a cuestionar su hegemonía se llamaba 'Red Onion', debutante en España.

Frente a las tribunas parecía que éste dominaría, pero en los trancos finales pagó la distancia y la inactividad (no corría desde hace seis meses) y quien no se rajó fue 'Agrado', que terminó por cruzar la raya de meta con medio cuerpo de ventaja.

Fayos ganó igualmente la prueba de cierre, con 'Duendecillo'. Y los otros dos jockeys que luchan en lo alto de la tabla, el checo Václav Janácek y el portugués Ricardo Sousa, se anotaron también un triunfo, con 'Algaida' y 'Blue Martini', respectivamente.

En una carrera para ejemplares de pura raza árabe, 'Shadda'ad' confirmó los pronósticos con la monta del jinete francés Martin.

La Quíntuple Plus queda formada por las mantillas: 1 - 1 - 2 - 3 - 4/5 - 1/2. Como en la quinta carrera fueron retirados los caballos con los números 2 y 5 (de 'Mi Serenata' y 'Scheme of the Moon'), su probabilidad la defendían respectivamente los participantes con las mantillas 1 y 4.

En la Lototurf, el caballo ganador ha sido el 3 que lucía «Blue Martini».