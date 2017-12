Rugby El domingo, derby en Altamira Ampo Ordizia y Hernani disputan el domingo a las 12 horas el primer derbi guipuzcoano de la temporada. Los presidentes de ambas entidades miran con optimismo el encuentro y el futuro de ambos equipos IÑIGO GOÑI Viernes, 1 diciembre 2017, 10:25

«Sin urgencias, en Altamira se verá un derbi atractivo» josé luis de castro, presidente del ordizia

Ampo Ordizia y el Hernani disputarán el primer derbi guipuzcoano de la temporada en la Liga Heineken. Este año, al contrario de lo que venía sucediendo en los últimos años, el partido de ida se disputará en Altamira, el domingo, a las 12.00 horas. Los ordiziarras lograron cortar, en febrero de este año, una racha negativa de seis derrotas consecutivas ante los hernaniarras. Los presidentes de ambas entidades, José Luis De Castro, del Ordizia Rugby Elkartea, y Juan Rodríguez, del Hernani Club de Rugby Elkartea, miran con optimismo el derbi y el futuro de ambos equipos.

- Este año el primer derbi se juega en Altamira. ¿Cree que influirá?

- Creo que sí. Lo más importante es que ninguno de los dos tenemos urgencias, más o menos ambos tenemos saneado el aspecto deportivo a estas alturas de la competición, cada uno con sus respectivos objetivos. Por eso espero un derbi bonito y entretenido.

- El año pasado rompieron la racha negativa contra el Hernani. ¿Otorga tranquilidad al equipo?

- Los derbis siempre son partidos especiales, ya que tienes una rivalidad regional y local. Eso le da a este tipo de partidos un plus de morbo, pero al equipo le veo muy centrado. Con una línea de trabajo continuada que está dando sus frutos. Siempre es importante mantener una filosofía de trabajo, como la del Hernani que es diferente a la nuestra, pero al final el camino que quieres conseguir es el mismo que tienen ellos en este momento.

- ¿Ordizia ha dado un paso en su juego?

- Por lo que hemos visto en Altamira y hemos podido ver cuando hemos jugado fuera se puede decir que estamos más cerca de los equipos de adelante, de los que han comandado la tabla en los últimos años. Se han perdido partidos por detalles y en momentos concretos. Algunos errores puntuales te hacen ganar o perder los partidos, pero en los aspectos generales del juego por ejemplo se ha dado un salto importante sobre todo en las melé.

- ...

- Salvo el Alcobendas en el primer partido de la temporada, cuando nos cogieron fuera de juego, nadie nos ha llevado por delante. Es un detalle importante a la hora de analizar cómo va el equipo. Con la misma plantilla prácticamente, y con la incorporación de chavales de casa, el equipo ha dado un salto importante en calidad. En lo económico seguimos igual. Cuando puedes realizar 15-20 fichajes se nota a la hora de realizar los cambios. Es un deporte exigente y hay equipos que entran con una segunda unidad muy potente y es cuando se deciden muchas veces los partidos. Otros no podemos hacer eso.

- Con la mejora de juego la afición parece que ha vuelto a reengancharse.

- Sin duda. El equipo ha mejorado de juego. El día del Quesos fue un partido donde se jugó a la mano y se hizo un rugby vistoso, con dos equipos al ataque, y eso ayuda a que la afición disfrute y si o si engancha. Hay otro tipo de partidos, más de delanteros, que también es rugby, pero no logra atrapar tanto a los espectadores. El equipo está en buena línea y eso ayuda para que la gente acuda a Altamira. Además, la apuesta que hemos echo por jugadores jóvenes y noveles es atractiva. Habrá momentos que cometan algún error, pero es el camino de todo aprendizaje.

- ¿Hay bajas para el domingo?

- No va a poder jugar por una lesión en una mana Gerónimo Albertarrio. Y se incorpora Fernando López que en la última jornada no pudo jugar por estar convocado con la selección española, que jugó ante Brasil. No hay ninguna novedad más, salvo que en las últimas horas alguien sufra, esperemos que no, algún contratiempo.

- El nuevo fichaje neozelandes Siousia no estar disponible hasta el 8 de enero. ¿Estará disponible Cronje?

- Sí. Jugará, en mi opinión le está costando adaptarse a los arbitrajes de la Liga. Viene de jugar en el hemisferio sur y hay jugadas y acciones que aquí están penalizados y allí no. Le pasó contra el Cisneros en la jugada que le expulsaron. Se queda sorprendido. Cuando se acomode un poquito es un jugador que nos va a dar alegrías a la parroquia ordiziarra.

«El aficionado hernaniarra disfruta del momento» Juan Rodríguez, Presidente del Hernani

- ¿En qué momento llega el derbi para el Hernani?

- Es un año complicado para nosotros, como todos en las últimas temporadas. Creo que el nivel ha subido en todos los equipos ya que han acertado mejor con los fichajes. Nosotros seguimos en nuestra línea, defendiendo estamos mejor. El año pasado Sant Boi nos metió 44 puntos y la semana pasada solo nos metió cinco. También hemos mejorado y estamos jugando mejor. Los chavales están con muchas ganas y no nos va a faltar motivación.

- ¿Cómo ve el derbi?

- Los derbis contra Ampo Ordizia son a cara o cruz y ahí nuestra gente saca un plus donde contrarrestan quizás la mayor calidad del contrincante. El último derbi lo ganaron 19-3, pero llevábamos seis victorias seguidas y eso es un plus para nosotros. Ganas vamos a tener como siempre. Contra el Ordizia es especial por la connotación que tiene, el plus de un derbi. Hemos demostrado que somos capaces de todo, de hacerlo bien y hacerlo mal.

- Contra la Santboiana reaparecieron varios veteranos

- Insausti, Guti, Oier Garmendia.... salen de lesiones. Es gente con experiencia y se nota sobre el campo, aunque este partido les llega quizás demasiado pronto. Hemos jugado con algunos chavales de 18, 19, 20 años, en la delantera, y quieras que no eso se nota. Tenemos mucha gente con poca experiencia. Esperemos que haga un buen día, el partido sea bonito y a ver si como mínimo rascamos dos puntos, aunque el objetivo es ir a por la victoria.

- ¿Cómo se encuentran esta semana los jugadores?

- No he estado con ellos, pero es gente comprometida y seria que lo da todo. Estarán motivados a tope. Polidori también es un buen psicólogo y sabe trabajar los partidos mentalmente muy bien. Estamos necesitados, justitos y a ver si sacamos puntos. Están La Vila y Getxo en lucha con nosotros y la primera vuelta la terminamos contra los vizcaínos en Landare, la semana que viene. Esa es nuestra final y tenemos la esperanza de poder ganarles y alejarlos en la clasificación. La Vila está mejorando y creemos que los equipos se pueden reforzar todavía más para la segunda vuelta.

- ¿Qué puede hace el Hernani ante esa posibilidad?

- Nosotros seguimos trabajando con gente de casa y con las ganas y la entrega como principal arma. Quizás en la línea estamos teniendo bajas importantes. Genua, convocado con el Seven, lo tenemos 'missing' en una larga temporada. Ahora está en Dubai para jugar las Series Mundiales y después se va a Sudáfrica. Este año ya no va a jugar nada con nosotros y el año que viene ya veremos si libra en algún partido. Es una baja importante, ya que juega y hace jugar a los compañeros. Tiene mucha experiencia y se nota en el campo. Por lo demás, estamos en la misma línea de siempre, contamos con gente joven.

- ¿Influye el factor Altamira?

- Altamira tiene hierba artificial y no se parece en nada jugar en Landare o allí. No tenemos costumbre a ese tipo de campo, pero es cierto que cada vez hay más campos con ese tipo de hierba. Tenemos que estar preparados para jugar en cualquier campo y tratar de dar el máximo a base de pelea.

- ¿Ha visto jugar al Ordizia?

- Los dos últimos años ha acertado, mejor que en anteriores, con los fichajes y está haciendo una buena campaña. Hace tres jornadas ganamos al Independiente, que acaba de ganar al Alcobendas, y demostramos que somos capaces de todo. Es un año un poco loco y creo que se puede dar cualquier resultado. Si las lesiones te respetan y pones en juego todo el potencial todo es posible.

- Tras las primeras diez jornadas. ¿qué destacaría?

- Todos los equipos han dado un paso. Vaya temporadón está haciendo el F.C. Barcelona, el Gernika también ha mejorado y el Cisneros es la sorpresa en el lado contrario, es el único que parece que ha dado un paso atrás, pero también tiene a dos jugadores en la selección con los que no puede contar habitualmente. Es un club grande y es capaz de todo.

- Cada vez hay menos equipos 'sencillos'.

- Había necesidad de fichar adelante y los clubs se han reforzado. Tener buen pie y acumular peso en los delanteros es el rugby que predomina. El peso y el físico adelante es lo que nos condiciona a nosotros, pero ahí seguimos. Ya son seis temporadas en la División de Honor y estamos contentos del trabajo que llevamos haciendo. La gente está disfrutando del momento. Hemos jugado muchos partidos en casa. Y sabemos que la segunda vuelta será realmente complicada.