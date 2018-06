Montaña Días de foto y cine de montaña La exposición con lo mejor de CVCEPhoto en la plaza Easo estará hasta el domingo 17 de junio. / DV Euskotren y el Club Vasco de Camping inauguran hoy en la plaza Easo de Donostia una exposición del CVCEPhoto y mañana, la gran gala del concurso LARRUNARRI Viernes, 1 junio 2018, 08:52

Una vuelta más de tuerca ha dado el Club Vasco de Camping Elkartea a su internacionalísimo concurso de fotografía. Es la exposición exterior que va a inaugurar hoy el club de montaña de Donostia y Euskotren en la plaza Easo con las mejores imágenes del CVCEPhoto. Mañana por la mañana habrá un taller sobre fotografía y por la tarde será la ceremonia de la entrega de premios. Son días de foto y cine de montaña.

Algunos de los fotógrafos premiados, acompañados por representantes institucionales, patrocinadores y organizadores, inauguran hoy, a partir de las 18.00, la exposición al aire libre que se ha montado en la plaza Easo de Donostia y que permanecerá abierta hasta el domingo 17. Y como novedad, también entre Euskotren y el Vasco de Camping han organizado para mañana un taller de fotografía, a las 10.30 y con aforo limitado 'Euskotren mendi argazki topaketak', con presencia de los premiados.

En el transcurso de la Gala del IV Concurso Internacional de Fotografía de actividad de montaña del club Vasco de Camping Elkartea, que dará comienzo a las 18.00 en el Teatro Principal de Donostia -la entrada cuesta tres euros-, se proyectará la película 'Heinz Zak', del director Malte Roeper que tuvimos ocasión de ver en el pasado Bilbao Mendi Film Festival que versa sobre la vida de este extraordinario fotógrafo y escalador austríaco, convertido en el cronista gráfico más importante de la escalada libre, fotografiando a escaladores de la talla de Alex Huber, Adam Ondra o Wolfgang Güllich.

Posteriormente se pasará un vídeo del medio centenar de imágenes seleccionadas, dándose a conocer las veinte premiadas y a sus autores, algunos de los cuales estarán presentes para recoger sus premios. Los fotógrafos polacos premiados no podrán venir a Donostia, pero recogerá sus galardones Iwona Zieslinska, del Instituto Polaco de la Cultura de Madrid.

Además, se dará a conocer el autor y la fotografía ganadora que ilustrará y servirá de imagen a la undécima edición del Bilbao Mendi Film Festival. El premio será entregado por su director, Jabi Baraiazarra. Se ha invitado también y estará presente en la ceremonia al ganador de la espectacular fotografía que ilustró el cartel del pasado año del festival vasco, Christoph Jorda.

Txema Garay, presidente del Club Vasco de Camping se mostraba muy contento y orgulloso de esta cuarta edición de CVCEPhoto, concurso fotográfico que está más consolidado. «Cada vez es más internacional», decía en base a esos casi 400 participantes procedentes de 41 países de los cinco continentes que han presentado más de 900 imágenes. Los premiados de este año, además de fotógrafos españoles, provienen de Polonia, Austria, Suecia, Francia, Alemania, Rusia, Argentina, Brasil, Canadá y Estados Unidos.

El Mendi Tour

Como colofón a estas jornadas de foto y cine de montaña del Club Vasco de Camping, el martes 5, a las 19.30 horas estará Mendi Tour en el Teatro Principal de Donostia -la entrada cuesta seis euros- con una selección de las mejores películas de la décima edición del Bilbao Mendi Film Festival celebrada en diciembre pasado entre las que se incluyen 'A sens of wonder', 'In perpetual motion' y 'Bonington; Mountaineer'.