Desafío en el momento oportuno

Retadores. Xabier Orbegozo, 'Arria V', e Iker Vicente, ayer en el acto de presentación de su apuesta de este domingo. 'Arria V' y Vicente llegan «mejor que nunca» a la apuesta aizkolari más sonada de los últimos años, el domingo en Tolosa

Xabier Orbegozo, 'Arria V', e Iker Vicente se presentaron ayer en la plaza de toros de Tolosa con un aspecto físico envidiable, que denota que están preparados para la cita del domingo, a las 12.00 horas, en el coso taurino tolosarra. El acto de presentación fue una demostración de la expectación que ha generado el desafío, ya que hubo presencia de numerosas personas y medios de comunicación que no se quisieron perder las impresiones de los dos protagonistas.

Acompañados por la alcaldesa de Tolosa, Olatz Peón, y del presentador y animador del desafío, Joxe Anjel Sarasola, los aizkolaris explicaron cómo llegan al duelo. Hay que recordar que cada parte se jugará 6.000 euros y deberán cortar veinte troncos, divididos en doce kanaerdikos y ocho troncos de 60 pulgadas. Unos minutos antes de comenzar la presentación los dos aizkolaris se reunieron en el bar Kantabriko de Tolosa, donde depositaron la última parte, 2.500 euros, del dinero en juego.

Después volvieron a la plaza y se sentaron alrededor de la mesa. El primero en tomar la palabra fue el joven Iker Vicente. «He llegado muy, muy bien a la apuesta. Han sido tres meses de duro entrenamiento, de mucho esfuerzo, de muchas horas, y el resultado ha sido que me encuentro en un gran estado de forma. Si tuviera que evaluarme diría que nunca he estado tan bien como ahora. Estoy con la esperanza de poder realizar un gran trabajo y me gustaría agradecer a los que me han ayudado en este camino; patrocinadores (Etxenike y Urzante) y la familia. Mi padre y mi madre me han apoyado mucho, también mis primos, que han estado en todos los entrenamientos».

'Arria V' cogió el relevo de su rival del domingo y compañero ayer en la plaza. «Desde que cerramos la apuesta hace tres meses he aparcado los entrenamiento de atletismo y he cambiado la preparación. Entonces teníamos ciertas dudas, pero como ha dicho Iker, también puedo decir que estoy en el mejor momento de mi carrera deportiva. El trabajo que tenemos que realizar infunde respeto, pero llegamos haciendo buenos trabajos en casa. Para el domingo pediría que seamos capaces de ofrecer el nivel que hemos exhibido en los entrenamientos de casa. Después ganará uno u otro, pero que al menos demos el mejor nivel que tenemos dentro».

El guipuzcoano es consciente de que los nervios y la tensión de los últimos días afectan de cierta manera para que el rendimiento sea el máximo, pero «ya tengo un poco de experiencia y el combate será espectacular. Por lo demás, también quiero agradecer el apoyo de la gente que me rodea y a todos los que nos siguen y vendrán el domingo a la plaza».

Un escenario que tendrá un gran aspecto y que el Ayuntamiento de Tolosa acondicionará para que todo salga perfecto. La alcaldesa Olatz Peón informó de que la plaza de toros se rehabilitará para acondicionarse a lo exigido por la ley. «El deporte rural le da sentido a una plaza que está sumergida en un proceso de rehabilitación con un presupuesto de algo más de un millón de euros. Las normas nos obligan por una parte, pero por otra se hace para que el coso acoja el mayor número de eventos posibles y el desafío del domingo es sin duda un evento importantísimo para Tolosa y la comarca. El ambiente seguro que es inmejorable».

Otra de las notas destacadas del desafío es que no habrá televisión. ETB no va a retransmitir la prueba, ni en directo ni en diferido. Por lo tanto, el que quiera presenciar la apuesta va a tener que acudir a Tolosa. Las entradas se están vendiendo a 40 euros y se podrán adquirir el mismo domingo en el bar Kantabriko para poder agilizar la venta y que no haya tantas colas en las taquillas de la plaza.

Los aizkolaris se volverán a ver las caras el sábado a la hora de preparar los troncos. Es una tradición que en Tolosa reúne a bastante gente. A las diez de la mañana del sábado presentarán la madera y los pondrán en el ruedo con el visto bueno de la federación guipuzcoana, para que todos los troncos tengan la medida reglamentaria y estén bien puestos. Para la una del mediodía tiene que estar todo preparado.