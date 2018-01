Balonmano El derbi Super Amara-Zuazo «va a ser un partido de defensa» Puche asegura que el equipo «tiene que estar al máximo» en el choque de mañana en el Gasca XABI GALARZA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 25 enero 2018, 07:34

Después de superar los dos primeros escollos del año, el de Elche con mayor dificultad de la esperada «al tratarse de una pista dura, pero que no sirve de excusa, las sensaciones con las que terminamos fueron bastante positivas», comenta Montse Puche, entrenadora del Supermara Bera Bera, que advierte que la visita que realizará mañana el Hotel Gran Bilbao Prosotecnisa Zuazo (21.00 horas) «va a ser completamente diferente».

Puche destaca el hecho de no jugar en Bidebieta aunque valora por encima de todo que «el equipo está con confianza» y que «tiene que estar al máximo» para poderse tomar la revancha de la final de la Copa de Euskadi, en un partido en el que «el Zuazo no se guardó nada, al salir con todo». Las vizcaínas acudirán un tanto presionadas porque necesitan imperiosamente «ganar para no perder el tren de Europa y seguir cerca del grupo de arriba».

Los escasos 21 goles anotados en Elche han calado. Es una cifra muy baja que les ha conducido a «trabajar más estos días el ataque posicional». Si la portería del Elche les causó problemas la del Zuazo no tiene visos que les genere menos dificultades al contar con Ana Temprano, la guardameta que tan excelentes campañas ha completado defendiendo los últimos años los colores del Super Amara.

Puche pone de manifiesto la mejoría experimentada por su defensa al significar que «contra nosotras el rival suele tener más problemas que de costumbre», de ahí que se entienda la declaración en la que señala que «de los sesenta minutos de juego 45 nos pasamos defendiendo».

También es consciente que la barrera defensiva es una de los puntos fuertes del Zuazo. Destacó el trabajo del eje defensivo integrado por Hernández y Elorza (ex jugadora del Bera Bera). «No nos va a resultar fácil resolver las jugadas de ataque», comenta. De ahí que el próximo derbi se vaya a caracterizar por «ser un partido de defensa más que de ataque».

No le sorprende que el Zuazo no haya cubierto sus expectativas iniciales en esta campaña, al aparecer situado más abajo de lo esperado, sobre todo después de la renovación de su plantilla y los fichajes sonados que ha hecho, al poner de manifiesto que «han tenido muchas bajas y no se han podido adoptar bien a los cambios, como lo hemos hecho nosotras».

De la participación de Mónica Ausás se limitó a decir que «sigue sin poder lanzar con ciertas garantías» y que «en defensa está al máximo».

Los números que presentan las vizcaínas son más discretos de lo esperado, ya que a falta de una jornada para la conclusión de la primera vuelta su balance es de siete victorias, cuatro derrotas y un empate. Sus tropiezos se han producido frente al Aula Valladolid por la mínima (24-23), al líder Rocasa (38-27), al Fertilidad Málaga en casa (17-28) y el Guardés (27-19). La disculpa que presentan en algunos de los casos son los contratiempos y bajas acumuladas. .

Esta jornada puede ser igualmente propicia para recortar diferencias con el hasta hace poco invicto líder. El emergente Mavi Nuevas Tecnologías puede sorprender en su cancha al Rocasa.