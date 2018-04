Un derbi atípico entre el Hernani y el Ordizia Hernaniarras y ordiziarras se enfrentan este domingo en el Miniestadio de Anoeta (12.00) Imagen del derbi disputado en diciembre de 2017 en Altamira. / JOSETXO MARÍN IÑIGO GOÑI Sábado, 14 abril 2018, 08:46

Hernani y Ampo Ordizia jugarán este domingo a las 12.00 horas el derbi guipuzcoano de la Liga Heineken en el miniestadio Kote Olaizola de San Sebastián. Las inundaciones de esta semana han obligado a trasladar el partido de Landare a Donostia un partido que llega a falta de dos jornadas para la conclusión de la fase regular. El Hernani no se juega nada en la clasificación. Sea cual sea el resultado, acabará undécimo y debe disputar la promoción de ascenso-descenso. Ampo Ordizia sí se juega puntos importantes. Los ordiziarras son quintos a tres puntos del Independiente Santander y ganar sus dos últimos choques les abriría la puerta para terminar cuartos y afrontar el partido de cuartos de final en Altamira. Catalogado Medio Día del Club por el Hernani, los socios pagarán cinco euros por los diez para los que no son socios. Los menores de 18 años no pagan entrada.