Montaña Una décima edición de diez El Bilbao Mendi Film Festival supera todas las expectativas de asistencia de público y pone muy alto el listón para la siguiente edición

La extraordinaria película del director norteamericano Dave O'Leske 'Dirtbag: The Legend of Fred Beckey' es la flamante ganadora de la décima edición del Bilbao Mendi Film Festival, clausurado la pasada semana. El realizador, natural de Colorado, venía de ser premiado en otros importantes festivales del mundo donde saboreó las mieles del éxito en varias ocasiones.

Han sido diez días de auténtico cine de montaña, naturaleza salvaje, aventuras, historias de grandes alpinistas, historias de superación, conciencia social... Diez días de cine para una décima edición que ha sacado un diez de nota. Como lo avalan los más de 10.000 espectadores que han asistido a las 37 sesiones de la Sección Oficial, en las que se han proyectado un total de 51 películas.

El jurado internacional compuesto por el artista Jesus Mari Lazkano como presidente, la directora del festival canadiense de Banff Deb Smythe, la directora del Wild Film Festival de Nueva York Nancy Rosenthal, el alpinista Jack Tackle y el cineasta vasco Paul Urkijo no lo ha tenido fácil para elegir a los premiados.

Importante presencia

También han sido días de encuentro con realizadores, alpinistas, escaladores y productores. Han interconectado entre ellos y han acercado al público a estos protagonistas a través de un festival que ofrece la posibilidad de asistir a sus 'Meet & Greet' diarios. Por ellos pasaron Jochen Schmoll, director de la película filmada en Groenlandia 'Into twin galaxies. A Greenland epic'; Joaquín Gómez, compositor de la música de la película 'The time within'; y el propio Dave O'Leske con su productor Jason Raid. También participaron Philip Baribeau, realizador de la trágica película con final feliz 'Charged: the Eduardo García story', y el director más joven de estos diez años de festival, el tolosarra de 18 años Mattin Zeberio, que habló de su 'Zortzi Yukon', acompañado de su mentor, el incansable viajero tolosarra Josu Iztueta.

Los hermanos Pou, así como la escaladora mallorquina Neus Colom, ofrecieron detalles de la película 'A4 in free', dirigida por el cineasta catalán Jordy Canyigueral. Encontró su espacio, asimismo, Dani Salas, cineasta y director de la película presentada a concurso 'Jugando a escalar', con unos pequeños chavales pero grandes escaladores, con un workshop o taller compartido con Diego Gallego sobre realización audiovisual en condiciones extremas.

Contaron su historia los de 'Al otro lado de la cuerda', su protagonista, el escalador vasco Arkaitz Yurrita, y su director Javier Valero. La escaladora polaca protagonista de 'Mama' Kinga Ociepka-Grzegulska también narró su película junto a su director Wojtek Kozakiewicz. El búlgaro Dimitar Dimitrov, productor de '109 horas', relató las peripecias de una cinta especial. Los realizadores Iker Elorrieta y Mikel Peña disertaron de sus filmes.

Todo comenzó con una espléndida inauguración en el Palacio Euskalduna de la capital vizcaína. Le siguió una interesante charla-coloquio con algunas de las mejores mujeres del mundo en su disciplina: la escaladora americana Lynn Hill, la alpinista francesa Catherine Destivelle, la que fuera mejor escaladora del mundo, la guipuzcoana Josune Bereziartu, y la alpinista tolosarra Edurne Pasaban, primera mujer en el mundo en coronar los catorce ochomiles. Todo ello moderado por otras dos grandes: la premiadísima escritora canadiense Bernardette McDonald y la editora de la revista 'Alpinist Magazine' Katie Ives.

La guinda al pastel de toda esta importante presencia se puso con el homenaje al alpinista austríaco Peter Habeler, primero en hollar la cima del Everest sin oxígeno. Recibió el premio de la Fundación Walk On Proyect como defensor y transmisor de los valores sociales del alpinismo.

La montaña elegante

El certamen ha permitido disfrutar de exposiciones como 'La montaña elegante', dedicada a los pañuelos de montaña; la de 'Dronegrafías' del fotógrafo Santi Yaniz, con su cita anual con el BMFF; la de la sala BBK y el Metro de Bilbao con espectaculares imágenes del concurso internacional del club Vasco de Camping de Donostia, CVCEPhoto, con visita guiada a dos paradas del Metro de Bilbao; o la de 'Montañas de Risa', en el Base Camp del Mendi (edificio Ensanche), de la editorial SUA, que también presentó en la sala BBK su nueva y novedosa app de la cartografía en 3D de 'El Mundo de los Pirineos'.

Diez años en continuo crecimiento de una comunidad en torno a la cultura de montaña que ha ido incorporando mendizales, tanto en el aspecto deportivo, eje del festival, como en torno a esa cultura de montaña que va desde los rincones más maravillosos del planeta hasta la aplicación de las nuevas tecnologías al cine actual.