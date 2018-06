David Castro debuta a lo grande en el Memorial Onditz

El albaceteño de 24 años David Castro se metió en el bolsillo a la entregada y numerosa afición donostiarra que aplaudió con entusiasmo el triunfo del triatleta en el 33 Memorial Onditz disputado este domingo. «Todo ha sido de diez. Esta temporada he debutado en tierras guipuzcoanas. En Lekeitio fui segundo en Zarautz tercero y ahora gano el Onditz. Es un triatlón con mucho nombre y es todo un privilegio poder estar en el cuadro de ganadores».

Ha sido tal su alegría que unos metros antes de la meta se paró para aplaudir al público que no cesó en jalear su nombre. «Me llevo la cinta como recuerdo de este gran momento. Dentro de unas semanas el objetivo es el Campeonato de España de Triatlón», declaraba a Diario Vasco el que fuera Subcampeón del Mundo y Campeón de Europa Sub23.

Desde el inicio de la salida, ubicada en la playa de la Concha Castro estuvo muy enchufado. En el primer sector (1.500 metro a nado) invirtió un total de 18:05 saliendo en el grupo cabecero con cuatro australianos. En las duras rampas de la ascensión a Igeldo se descolgaron Nathan Breen, hombre que salió primero del agua y su compatriota y Max Stapley. Al que le falló la fortuna fue al también australiano Steven David Mac Kenna que al poco de empezar a rodar en bici sufrió una aparatosa caída que le ocasionó una fractura en la clavícula. Las asistencias médicas reaccionaron con mucha celeridad y profesionalidad trasladándole al hospital Donostia.

La competición siguió su curso y en la carrera a pie David Castro se mostró implacable. «He notado en las piernas los entrenamientos que he hecho estas tres semanas en Gasteiz. He ido bien. Corriendo he cogido ritmo de crucero y me daba cuenta qué se abría brecha». El tramo de 10 kilómetros a pie los he hecho en 31:24».

El albaceteño gozó plenamente de los últimos metros cruzando la meta en 1 hora 54 minutos y 41 segundos. El australiano Roberts Mathew Johnston llegó segundo a 1:35 y tercero en el podio fue otro triatleta de nacionalidad australiana, Max Stapley que se dejó 1:40.

El zarauztarra de 37 años Jon Unanue, tercero en 2017, valoró positivamente su octavo puesto con 2h00:48. «Este año ha habido mucho nivel. He participado aquí unas doce veces. Me voy muy satisfecho. He sido el primer vasco y dado la nómina de participantes pienso que está muy bien. De pequeño nadaba y a los 20 años me regalaron una bici y comencé a competir en triatlones. Soy monitor de natación y triatlón. Gracias al público por todos los ánimos que he recibido».

Ashleight Genthe encandila de nuevo

Entre las 95 mujeres que salieron en la prueba femenina la australiana Genthe Ashleigh estaba un peldaño por encima del resto de oponentes. Ganó por segundo año consecutivo la prueba dominando de principio a fin con una buena marca de 2h06:47, mejorando el registro de la pasada edición que fue de 2h08:29. «He estado tres semanas entrenando en Gasteiz con un grupo de atletas australianos. Me marcho encantada. Es una ciudad preciosa y la organización es un lujo».

Esta mujer top del ranking mundial de pruebas de triatlón internacionales esperó a su compatriota Natalie Vancoevorder, tercera en 2017, que a pesar de la caída que sufrió bajando Igeldo, tuvo el arrojo de volver a subirse a la bicicleta y terminar segunda la competición con un tiempo de 2h16:55. Tercera en meta fue la canadiense Amelie Kretz con 2h21:07.

La bilbo-zumaiarra de 27 años Helene Alberdi hizo una fantástica competición que le llevó a luchar con las grandes especialistas en esta exigente y dura modalidad deportiva. En 2016 fue segunda, el año pasado sexta y en esta ocasión obtuvo un meritorio cuarto puesto con 2h21:40. «No puedo pedir más. He estado peleando con las mejores del mundo. Soy médico residente, trabajo 7 horas al día y hago una guardia por semana. Ellas son profesionales y es prácticamente imposible ganarlas. La verdad es que es un deporte con mucha exigencia y que requiere gran esfuerzo. Me gustaría dedicarme un tiempo exclusivamente al triatlón, pero para eso necesito ayudas y eso es difícil».

Dentro de dos semanas Helene estará en Gasteiz. «Haré esta prueba y en agosto iré a Pontevedra a disputar el Campeonato de España de la distancia larga (4km a nado, 120 en bici y 30 corriendo) a ver si mejoro la tercera plaza del año pasado. Por último, quiero dedicar el triunfo a mi entrenadora Ainhoa Murua que está conmigo desde que empecé y a mi pareja Axi Luxia que me acompaña siempre».

Su compañera en el equipo Yepai Triatloi, la donostiarra-lasartearra Pili Bodegas terminó detrás de ella con un crono final de 2h25:35. «Tengo 44 años un hijo de 12 y continúo haciendo lo que me gusta. No olvido el tercer puesto que obtuve hace 13 años. Siempre que he participado he quedado entre las 10 primeras. Da gusto competir en casa. Es un buen público. Ha habido mucho nivel y estar entre las primeras es algo para valorar».

Chicos 1º David Castro (Albacete) 1h54:41 2º Roberts Mathew (Australia) 1h56:16 3º Max Stapley (Australia) 1h56:21 8º Jon Unanue (Zarautz) 2h00:48