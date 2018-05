Triatlón «Yo lo correré, pero el 'ironman' es Lilyo» Listo. El irundarra Javier Delgado posa ayer en la playa de Hendaia, donde vive y trabaja. / LUSA Javier Delgado completará el domingo el Hourtin Frenchman junto a un niño francés de 8 años, en silla de ruedas por una dolencia sin diagnóstico OSKAR ORTIZ DE GUINEA Viernes, 25 mayo 2018, 07:50

Tras una hora de charla con el polifacético Javier Delgado, uno llega a la conclusión de que este irundarra de 42 años cumplidos el domingo no corre maratones, no corre triatlones, no corre ironmanes -aunque ha disputado diez, con siete top 10-. Simplemente, los vive. Y se desvive por la causa. En 2015 vivió para dar a conocer a la pequeña Jara, la irundarra que padece SHUA -síndrome hemolítico urémico atípico-. En 2016 dio difusión a Juneren Hegoak y en 2017 a Pausoka, las asociaciones de Errenteria y Urnieta que aglutinan a familias de niños y niñas con necesidades y enfermedades especiales. En 2018 su motor lo arranca cada día el pequeño Lilyo.

Sin embargo, el domingo será Javi Delgado quien tire de este niño francés de ocho años y de su silla de rueda durante el Hourtin Frenchman, con más de 600 participantes. Es un ironman reglamentario en la zona de las Landas de Médoc: 3,8 kilómetros a nado, 180 en bicicleta y 42,195 de carrera a pie. Todo, con Lilyo a cuestas. «El ironman lo haré yo, pero el verdadero 'ironman' -hombre de acero- es Lilyo. Sé que durante la prueba me va a dar una lección de vida. Y la quiero disfrutar a tope», señala el triatleta irundarra.

Lilyo conoce su dolencia -la sufre a diario- pero no el diagnóstico. Una vacuna que debía ser preventiva desencadenó las complicaciones. Hoy, las evidencias más manifiestas son sus problemas de movilidad y para comunicarse. En un reportaje en la prensa gala, su madre explica que tiene la mentalidad «de un niño de dos años».

Se conocerán hoy

Curiosamente, Javi y Lilyo se conocerán hoy, aunque desde hace más de tres meses tienen constancia el uno del otro. «Yo había hecho este ironman los tres últimos años -explica el irundarra-. Al acabar entre los diez primeros, solían invitarme. Este año me lo había tomado más tranquilo y no tenía intención de hacerlo. Pero los organizadores sabían de mis experiencias anteriores y me llamaron para ofrecerme participar con Lilyo. El objetivo es dar a conocer su caso, lograr fondos y ayuda para la familia», que reside en Elne, cerca de Perpignan, en el sureste francés. Con la madre ha mantenido alguna conversación telefónica. «Estoy deseando pasar mañana el día con ellos y contribuir a que el domingo sea un día de fiesta para todos».

Javier Delgado Natural de: Irun, 42 años. 11º ironman: ha disputado diez, con siete puestos en el top 10. En 2016 ganó el de Aranjuez. Acciones solidarias: Jara Tomé (2015), Juneren Hegoak (2016), Pausoka (2017) y ahora Lilyo.

Según le han explicado, Lilyo «disfruta mucho» en competición. Ya tomó parte en el maratón de Valencia y con el mismo carro será empujado por Delgado. Antes, sobre «una pequeña lancha» irá remolcado en la prueba a nado y luego su carro irá asido a la bicicleta.

El irundarra solo tiene experiencia empujando a pie, cuando a través de Pausoka se sumó a la vuelta a Gipuzkoa por Markelen Irria. «Es lo que menos me preocupa. Tengo tanta ilusión, que no tengo duda de que llegaremos a la meta». En sus tres participaciones en la prueba hizo marcas entre nueve horas y cuarto y nueve y media. «Supongo que andaré por las 14 horas. Y si llego al tope de 16, mejor. Tarde lo que tarde, se me hará corto». En el maratón -cuatro vueltas a un circuito- le acompañará su novia, la valenciana Carmen María Pérez, y «seguro que amigos y familiares de Lilyo harán algunos kilómetros. Cuantos más nos juntemos, mejor. Lo mío no es una hazaña, pero sí hay un héroe, Lilyo. Como Jara, como Markel...». Quienes le conocen, aseguran que no entrena mucho. «Tengo un físico privilegiado, no me lesiono ni me duele nada. Pero la clave es la mente: ser positivo. ¿De qué me voy a quejar yo cuando ves a un caso como el de Lilyo?».