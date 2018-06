Herri Kirolak «La clave para llevarse la txapela es llegar fresco al último trabajo» Iker Vicente posa con la aizkora al hombro. / ELI AIZPURU Iker Vicente es el favorito en las apuestas para hacerse con el campeonato de aizkolaris de mañana en Azpeitia IÑIGO GOÑI Sábado, 2 junio 2018, 09:49

Iker Vicente (Otsagabia, 1995) se quedó a escasos 19 segundos de la victoria en la pasada edición del Urrezko Aizkolarien Banakako Txapelketa y este año se presenta en el Izarraitz de Azpeitia (mañana, 12.00) en disposición de arrebatar el trono a Aitzol Atutxa, campeón de las dos últimas ediciones. También se quedó a 18 segundos del triunfo en el Campeonato de Euskadi.

A escasas dos semanas de cumplir 21 años, el más joven de los contendientes está en disposición de ganar una txapela muy importante, aunque enfrente tiene a dos aizkolaris temibles como son el propio Atutxa y el local Mikel Larrañaga. «Somos los tres mejores aizkolaris del momento, como se demostró en la final del Campeonato de Euskadi, donde copamos las tres primeras plazas. Estamos en forma. Aitzol y Mikel están en la plenitud de sus carreras deportivas y yo también me siento muy bien. En los entrenamientos me he sentido bien y ahora hay que tratar de dar guerra el domingo».

Campeón de Navarra en tres ocasiones (2015, 2016 y 2017). Subcampeón de Euskadi en 2017. Subcampeón del Urrezko Aizkolariak en 2017. Subcampeón de la Urrezko Kopa en 2017. Campeón del Parejas 2018 junto a Rubén Saralegi.

Vicente espera una final muy pareja y no cree que ninguno destaque por encima del resto. «Los tres ofreceremos un gran nivel en todas las pruebas, somos aizkolaris completos y aunque antes Mikel Larrañaga no se amoldaba tan bien en el corte vertical, en los últimos tiempos ha mejorado muchísimo. Eso hace que las diferencias sean muy pequeñas entre unos y otros y la final será muy igualada».

Todos los trabajos son importantes, como se demostró en la pasada edición, pero para Vicente llegar con fuerza al último es la clave. «Si antes del último trabajo sacas ventaja suele ser importante mentalmente, pero hay que llegar fresco porque ahí es donde se decide todo».

Maderas propias

La muerte del harrijasotzaile Iñaki Gil ha hecho que los aizkolaris finalistas sean los que lleven el material a la plaza. Solía ayudarle a Bengoa a llevar la madera, pero por desgracia no va a poder ser esta vez y serán los aizkolaris quienes lleven la madera. «Yo pondré los oinbikos, Larrañaga los de 60 pulgadas y Atutxa los kanaerdikos. El trabajo es igual para todos y aunque cada aizkolari va a tener algo de ventaja en los troncos que ponga, en este caso, llevando los tres las maderas la final se iguala más».

Las apuestas dan como favorito a Vicente. Su victoria se paga a 1,90, por los 2,10 para la de Atutxa y los 4,50 en caso de que el ganador sea Larrañaga. El de Otsagabia no le da ninguna importancia y reniega del favoritismo. «Atutxa es un gran campeón, suele ganar la mayoría de los campeonatos y la verdad es que no sé porque me han etiquetado como el máximo favorito», apunta.

Especialista en vertical

Vicente es un aizkolari muy completo y un especialista en el corte vertical. «Me siento bien cortando en esa postura y lo hago a gusto». Ayudan los entrenamientos que ha realizado para preparar las competiciones en el extranjero y su estancia en Australia. «Allí se corta mucho más en vertical y se aprende», remarca.

Eso no quiere decir que en el corte horizontal no lo haga bien. Muy al contrario, lo hace de maravilla. «Me amoldo bien a todo tipo de troncos. Me gusta cortar troncos grandes, también de 60 pulgadas y en esta final nos encontraremos con madera de 72 pulgadas y hasta de 45, pasando por 60 y 54». En la apuesta que le enfrentó a Arria V dio una exhibición con los troncos de 60 pulgadas y con los kanaerdikos.