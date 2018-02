Balonmano La clasificación para la Copa se decidirá en Bidebieta Imagen de archivo El Super Amara vuelve con una pobre victoria por la mínima del partido de ida jugado en Ibiza contra un rival al que goleó en la Liga en casa XABIER GALARTZA Sábado, 17 febrero 2018, 22:53

Lo ideal hubiera sido dejar la clasificación para la fase final de la Liga que se jugará en Málaga prácticamente resuelta al tener que resolver la eliminatoria frente a un recién ascendido a la máxima categoría, al que ya le batió por 25-30 en este mismo escenario camino de su viaje a Turquía donde cayó en la elimanatoria de la Copa EHF.

Esta vez el resultado ha sido un poco más justo favorable igualmente a las donostiarras, aunque la diferencia ha sido la mínima (21-22). Esto significa que la eliminatoria queda abierta para que se resuelva este martes en Bidebieta. El Super Amara no ha desplegado su mejor juego frente a uno de los rivales más flojos de la Liga, dado que las ibicencas tan solo han sido capaces de anotarse un solo triunfo en su casa frente al Castellón, que se encuentran en puestos de descensos, al igual qu el Base Villaverde al que batió a domicilio.

La igualdad fue la nota predominante en un marcador en el que las diferencias no fueron superiores en ningún momento a los dos goles. Si bien la iniciativa y el mando del partido correspondió durante prácticamente toda la contienda al equipo que dirige Montse Puche el Santa Eularia llegó a reflejar en el marcador un parcial de 14-13. En el último minuto las locales desaprovecharon por dos veces dos ocasiones para dejar este primer choque en tablas, después de que en el último ataque el Super Amara cometiera una pérdida de balón no forzado en el ataque, exactamente igual que ocurrió el miércoles en casa del Rocasa, lo que le impidió pelear en el tramo final por el golaveraje particular con las canarias.

El Super Amara llegó a la recta final del partido un gol abajo en el marcador (21-20). Los aciertos de cara a portería de la extremo Leire Aramendia, en un primer momento, y de la lateral Alba Menéndez cuanto todavía restaban dos minutos para la conclusión proporcionaron finalmente esta tímida victoria, frente a un rival que acabó por generar mayor dificultad de la esperada.

Sirva como disculpa la agetreada semana que le ha tocado afrontar a la plantilla donostiarra al haber tendio que viajar a Canarias para enfrentarse el miércoles al Rocasa, en el trascendental partido en el que se jugaba la Liga y que al final le valió para auparse hasta lo más alto de la clasificación. El cansancio acumulado ha podido hacer mella en un equipo que sabe que la eliminatoria la podrá dejar resuelta el martes en casa.