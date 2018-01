ESQUÍ «No estoy al cien por cien por los problemas de espalda», admite Jon Santacana Jon Santacana y su guía Miguel Galindo EFE Jueves, 11 enero 2018, 07:42

Jon Santacana y su guía Miguel Galindo afrontan los dos últimos meses de competición antes de los Juegos Paralímpicos de Pyeongchang (Corea del Sur) con el objetivo de «afinar detalles». Los Juegos se disputan del 9 al 18 de marzo. El donostiarra sigue con problemas de espalda. «Bien del todo no estoy. Es como una lesión crónica, que parece que está latente. Tuve una pretemporada muy buena, no me dio la lata y estaba tranquilo, pero en diciembre otra vez me dolió. Con el descanso de Navidad espero que vaya a mejor en carreras y entrenamientos intensos. No estoy al cien por cien».