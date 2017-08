Bádminton Carolina Marín: «Tengo claro que voy a por el oro en el Mundial» Carolina Marín, durante su comparecencia ante los medios. / Efe La española busca revalidar el título en el Campeonato del Mundo, que se disputará del 21 al 27 de agosto en Glasgow (Escocia) EFE Madrid Jueves, 17 agosto 2017, 16:11

La jugadora española de bádminton Carolina Marín, campeona olímpica y dos veces campeona del mundo, ha afirmado este jueves que tiene "claro" que su objetivo es la medalla de oro en el próximo Campeonato del Mundo, que se disputará del 21 al 27 de agosto en Glasgow (Escocia).

"El principal objetivo mío y de mi equipo es el oro. Llego en el mejor momento, con buenas sensaciones. Desde los Juegos Olímpicos no me encontraba así, incluso me estoy encontrando mejor que cuando fui, así que se va a ver una nueva Carolina y tengo ganas de que salga, de dar la talla en este Mundial, y lo más importante, de divertirme", dijo Marín en una rueda de prensa celebrada en el Consejo Superior de Deportes (CSD) en Madrid.

De cara a esta competición, la jugadora onubense viajó hasta San Sebastián para que su cuerpo se adaptara al clima, ya que es parecido al de Glasgow. "El clima de ambos sitios es húmedo, con lluvia. Pero hemos tenido un cambio de clima, esperábamos la lluvia y salió el sol", añadió.

La campeona olímpica, de 24 años, reconoció que la preparación está siendo más dura que la que afrontó para los Juegos Olímpicos de Río. "Espero enseñar una nueva Carolina. He pulido detalles de otras competiciones, tengo más motivación para conseguir el oro. Tenemos que olvidarnos de la intensidad de los Juegos para así dar un paso y avanzar", afirmó la triple campeona de Europa.

Por otro lado, su entrenador, Fernando Rivas, declaró que la forma en la que llega Marín es mejor que la de los Juegos. "A pesar de que ella llegue mejor, hay que ver si el resto de compañeras también han mejorado, hay que estar mejor que el resto. Con el proceso de preparación del año pasado, todos hemos mejorado los aspectos positivos. Esta semana será en la que obtendremos los resultados de las distintas pruebas, pero el estado de forma es óptimo y sabemos que va a llegar bien para ganar la medalla de oro", confirmó.

También habló sobre cómo fue ganar esa medalla de oro, algo así cómo "una montaña rusa con caídas vertiginosas". En referencia a la motivación necesaria para seguir cosechando títulos, el técnico dijo que han buscado nuevos retos, nuevas formas de trabajo, siendo conscientes de que lo importante "es el camino que se sigue hasta llegar al título".

Por último, los compañeros de preparación de Marín, Clara Azurmendi y Kike Peñalver, jóvenes promesas del bádminton español, destacaron que entrenar con Carolina Marín y ver lo ambiciosa que es les enseña a no rendirse nunca para llegar donde ella ha llegado.