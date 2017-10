Dopaje El campeón de Europa Ilias Fifa, en libertad provisional Ilias Fifa, campeón de Europa de 5.000 metros. / EFE Ayoub Mohktar, campeón de España, denuncia que la Policía Nacional se incautó durante el registro de su casa en Guadalajara de todos sus ahorros y los de sus padres AMADOR GÓMEZ Madrid Viernes, 27 octubre 2017, 18:39

El español Ilias Fifa, campeón de Europa de 5.000 metros, detenido el miércoles en una operación contra el dopaje, fue puesto este viernes en libertad provisional, al igual que otros cinco atletas que fueron arrestados, la mayoría de origen marroquí, acusados de un delito contra la salud pública. A Fifa se le ha retirado el pasaporte y deberá comparecer cada quince días en el juzgado, por su presunta vinculación con una trama de dopaje descubierta por la Policía Nacional en diversas localidades de Barcelona, Valencia y Guadalajara.

Fifa se acogió este viernes a su derecho a no declarar ante la juez, que decretó su puesta en libertad, del mismo modo que ocurrió la tarde anterior con los hermanos Mehdi y Rabia Lahouifi y con el campeón de España de 3.000 que reside y se entrena en Guadalajara Ayoub Mokhtar, que ha defendido públicamente su inocencia tras ser detenido durante la operación contra el tráfico de sustancias dopantes. «En mi casa no se ha encontrado ninguna sustancia ilegal, ni parecido. Se me ha tratado de delincuente, retirado el pasaporte, han detenido a conocidos que no tienen nada que ver con esto, y he pasado la noche en el calabozo. Más de un día incomunicado con un trato vejatorio, y presiones absurdas e ilógicas. Además de esto me han sustraido todos mis ahorros y los de mis padres, pues han registrado el domicilio familiar», denunció el jueves Mokhtar en las redes sociales.

Tras tener conocimiento oficial de la detención de Ilias Fifa y de los otros atletas, la Federación Española de Atletismo (RFEA) aseguró que está «estudiando las posibles acciones judiciales», incluida su personación en la causa que se encuentra bajo secreto de sumario, y sancionará a los deportistas con licencia en caso de confirmarse su culpabilidad. Ilias Fifa (27 años) fue detenido el miércoles en su domicilio de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) y es uno de los atletas de élite implicados en una presunta red de utilización y tráfico de productos prohibidos, junto a Mohktar (21 años) y Mehdi Lahouifi, medalla de bronce en los Europeos júnior de cross de 2015, que reside en Crevillente (Valencia). En el caso de los hermanos Taoussi, Youssef es especialista en 800 y 1.500 metros, mientras que su hermana Fatima, según han desvelado diversas fuentes, regenta un gimnasio en Canet de Mar.

También fue detenido el miércoles el presunto cerebro de la trama, que ejercía como entrenador en Sabadell sin titulación. Hasta el momento se desconoce si durante la decena de registros llevados a cabo el miércoles en el área metropolitana de Barcelona, Valencia y Guadalajara se encontraron y requisaron sustancias prohibidas (caso de anabolizantes y EPO) o utensilios, como jeringuillas, destinadas a la práctica del dopaje.