Aguas bravas Bronce de Chourraut en 'su casa' Fox, la vencedora Funk y Chourraut, en el podio de La Seu d'Urgell. La piragüista de Lasarte-Oria fue tercera tras Funk y Fox en la prueba de Copa del Mundo en La Seu d'Urgell I. A SAN SEBASTIÁN. Lunes, 11 septiembre 2017, 07:07

Maialen Chourraut logró ayer el tercer puesto en la prueba de la Copa del Mundo celebrada en La Seu d'Urgell. Era la quinta y última del circuito mundial, en el que la lasartearra ha acabado en quinta posición, a pesar de no haber disputado la competición de Italia y gracias sobre todo a este bronce y al triunfo logrado en la cita inaugural de Praga.

En el canal de la ciudad donde vive desde hace muchos años, Chourraut fue tercera en la semifinal. «Al poco de empezar he pegado un golpe en la cola de la piragua y se ha roto. Con eso me he puesto nerviosa pero he intentado hacer la bajada lo mejor posible y ha salido bien».

Que se rompa una piragua no tiene por qué ser un drama, se puede arreglar y lo hizo Xabi Etxaniz entre semifinal y final, pero la avería le dolió a Chourraut. «Es la piragua con la que gané en los Juegos Olímpicos. Normalmente no la uso pero estoy teniendo muchas dudas con el material y al final me decidí por ésta para competir en La Seu».

«Este resultado me viene bien de cara al Mundial de Pau», asegura Chourraut

Superado el disgusto y arreglado el roto, Chourraut salió en la final «a por todas, con ganas e ilusión». Empezó bien y en el segundo de los dos tiempos intermedios estaba marcando el mejor crono. Pero en la puerta número veinte tocó uno de los palos con la proa de la piragua y tuvo que sumar a su tiempo dos segundos de penalización que a la postre fueron claves.

Si bien a su llegada, la guipuzcoana era segunda, acabó cediendo una plaza ante el empuje de la alemana Ricarda Funk, que ganó su cuarta prueba de Copa del Mundo de este año -de cinco que hay- con un tiempo de 96''82. La australiana Jessica Fox, ganadora de la general de C-1 y también brillante en K-1, fue segunda a 81 centésimas y Maialen Chourraut completó el podio a 1''33 de la vencedora.

Para Chourraut, «este resultado me viene bien de cara al Mundial de Pau, porque no andaba bien de sensaciones y he visto que he recuperado la chispa».

La cita mundialista, para la que están clasificados los guipuzcoanos Maialen Chourraut, Ander Elosegi, Joan Crespo, Samuel Hernánz, Irati Goikoetxea y Klara Olazabal, se celebrará el último fin de semana de septiembre. Chourraut apunta que «ahora tengo una semana dura de entrenamientos en La Seu d'Urgell para ir puliendo detalles y el día 19 iremos a Pau».

Por su parte, Ander Elosegi fue tercero en la semifinal de C-1 y en la final hizo un gran tiempo, pero por culpa de dos toques se vio relegado a la décima posición.