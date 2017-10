MAS DEPORTES El Bidasoa-Irun quiere una victoria de prestigio F. DE LA HERA Los irundarras reciben hoy a partir de las cinco de la tarde en Artaleku al Balonmano Logroño BORJA OLAZABAL IRUN. Sábado, 7 octubre 2017, 10:45

La clasificación no miente, habla de rendimientos sin opinar, pero a veces la realidad va mucho más allá de los números. Esta tarde el Bidasoa-Irun recibirá a partir de las cinco en Artaleku al Balonmano Logroño en un partido que va a enfrentar a dos de los cuatro últimos clasificados, pero con irundarras y riojanos sobre la cancha solo se puede esperar un gran encuentro.

Los de amarillo consiguieron la semana pasada su primera victoria de la temporada, la lograron en Benidorm, y hoy (17.00 horas. Movistar, dial 56) esperan celebrar el primer triunfo ante sus aficionados. Además, ganarle al Logroño supondría conseguir una victoria de prestigio.

LIGA ASOBAL, J.5 Miércoles Ayer Hoy Clasificación EQUIPO PT 1 FC Barcelona Lassa 10 2 Helvetia Anaitasuna 10 3 ABANCA Ademar de León 8 4 Liberbank Ciudad Encantada 8 5 Granollers 6 6 Guadalajara 6 7 Valladolid 5 8 Huesca 4 9 Puente Genil 4 10 Teucro 3 11 Benidorm 3 12 Cangas 2 13 Fertiberia Puerto Sagunto 2 Bidasoa-Irun 2 15 BM Logroño La Rioja 2 16 MMT Seguros Zamora 1

Por mucho que los riojanos aparezcan en penúltima posición y que en verano perdieran a su mayor patrocinador, el Naturhouse, siguen contando con un ramillete de jugadores que deberían colocar al equipo mucho más arriba. Y es que allí juegan internacionales como el brasileño Chiuffa o los Hispanos Ángel Fernández, Juan del Arco, Ángel Montoro o el irundarra Gurutz Aginagalde.

«El partido más especial»

El portero del Logroño, Gurutz, no esconde que «el partido contra el Bidasoa en Irun es el más especial de toda la temporada. Es el primero que miro en cuanto sale el calendario porque supone jugar en casa, delante de mi familia, de mis amigos y contra compañeros. La primera vez que jugué en Artaleku contra el Bidasoa fue bonito, pero cada año que pasa es más especial».

El irundarra nunca ha escondido sus sentimientos hacia el equipo amarillo, pero los deja a un lado cada vez que se pone bajo palos. «Vamos a Irun con la necesidad de ganar porque queremos recuperar sensaciones y quitarnos esa preocupación que tenemos. Queremos darle la vuelta a la situación».

Es difícil entender por qué el equipo riojano ha empezado la temporada con un solo triunfo en cuatro jornadas, pero Gurutz explica que «con la marcha de Naturhouse se ha dado un fin de ciclo, pero creo que tenemos mejor equipo de lo que dice la clasificación. Estamos intranquilos por vernos ahí abajo y tenemos que recuperar nuestra identidad porque somos un equipo competitivo y bien configurado, pero la realidad es que solo tenemos dos puntos», señaló.

No sería la primera vez que un equipo con grandes jugadores no es capaz de competir cuando está en la zona baja de la tabla, le pasó al propio Bidasoa en su primer descenso tras su época dorada, pero el portero guipuzcoano no cree que los tiros vayan por ahí. «Es más un problema de juego que de cualquier otra cosa porque en Logroño sabemos lo que es vivir situaciones de todo tipo. Nos está costando defender bien, nos meten muchos goles y eso evita que podamos salir rápido a la contra, que era una de nuestras armas».

Al referirse al partido de hoy significa que «al Bidasoa seguro que le ha venido muy bien la victoria contra el Benidorm, le habrá quitado presión y va a ser complicado para nosotros. Es un equipo que se ha reforzado bien y en Artaleku, donde siempre hay muy buen ambiente, será difícil ganar».

En el Bidasoa jugarán hoy todos menos el lesionado Iago Muiña. La afición espera con ganas ver en acción a Rodrigo Salinas, que se lesionó en la primera jornada y que fue uno de los grandes artífices de la victoria en Benidorm, pero que todavía no ha podido dar su mejor versión en Artaleku.

Si hoy todo sale bien y los de Jacobo Cuétara consiguen la victoria, el equipo empezará a tener un pequeño colchón con la parte baja de la tabla. El Bidasoa busca una victoria de prestigio para empezar a respirar con total tranquilidad.

El Zarautz, en Bordils

En la División de Honor Plata, el Amenabar Zarautz visitará esta tarde a partir de las ocho al Bordils. Los de Aitor Urbitarte, después de tres jornadas, ocupan la undécima posición con dos puntos, mientras que los catalanes son los colistas.