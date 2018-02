Balonmano El Bidasoa-Irun quiere afianzarse en la zona cómoda de la tabla Los irundarras, que solo han perdido uno de los cuatro últimos partidos, reciben al Benidorm (17.00, Movistar) BORJA OLAZABAL IRUN. Sábado, 24 febrero 2018, 09:54

El Bidasoa-Irun, a pesar de la derrota de la semana pasada ante el segundo clasificado de la Liga Asobal, el Ademar, afronta su encuentro de hoy en un gran estado de forma. Los irundarras solo han perdido uno de los cuatro últimos partidos y están en una cómoda posición en la tabla, pero quieren seguir sumando puntos para afianzarse en esa zona de la clasificación.

El rival de esta tarde, en Artaleku a partir de las cinco, es el Benidorm. Teniendo en cuenta la puntuación, un triunfo le daría mucho al Bidasoa. Para empezar, seguir metiendo espacio con unos puestos de descenso que se quedarían a nueve puntos. Y para seguir, subir alguna posición en la tabla ya que el Teucro solo tiene un punto más.

El cuadro alicantino, que cuenta con una de las mejores defensas de la Asobal, lo entrena Zupo Equisoain.

Especial para Zupo

El técnico navarro es el único que queda de la vieja guardia de entrenadores de la Liga Asobal. Dirigió al San Antonio cuando los navarros estaban en Primera Nacional y con ellos llegó a ganar una Copa de Europa.

Zupo Equisoain cuenta que «el Bidasoa es un equipo histórico, de esos que tienen pedigrí. Ha superado los momentos difíciles que ha tenido y está volviendo. Es un equipo que debe estar en la Liga Asobal por su historia y por la afición que hay en Irun. Personalmente me gusta mucho enfrentarme al Bidasoa. Yo he jugado en el frontón Uranzu y en Artaleku, no como profesional, y me he enfrentado al gran Bidasoa como entrenador. Siempre es especial jugar contra un equipo con tanta historia».

Del encuentro en sí comenta que «para nosotros va a ser un partido complicado porque el Bidasoa es un buen equipo. Nuestro punto fuerte es la defensa y trataremos de que ellos no estén cómodos en ataque. Intentaremos frenar su juego de cruces, que es con lo que más daño hacen. En la primera vuelta nos ganaron en Benidorm, pero nosotros tenemos mucha gente nueva este año, era el principio y creo que este partido será diferente».