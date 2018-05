Balonmano Bidasoa y Zarautz se disputan la Euskal Kopa Los dos cumplieron con los pronósticos en las semifinales de ayer ante Tolosa y Ereintza I.A. HONDARRIBIA. Domingo, 27 mayo 2018, 08:47

Bidasoa-Irun y Amenabar Zarautz están citados hoy a las 12.00 en Hondartza Kiroldegia para disputar la final de la Euskal Kopa. Es la cuarta consecutiva entre estos dos equipos y las tres anteriores las ganó el equipo amarillo. Ninguno de los dos tuvo problemas para eliminar en semifinales a sendos rivales de Primera Nacional.

Tercero en esa categoría ha quedado el Tolosa, que dio la cara frente al Bidasoa-Irun. El 5-0 inicial no auguraba nada bueno, pero los tolosarras supieron encajar bien ese golpe y poco a poco fueron remontando hasta colocarse 14-14, momento en el que Cuétara pidió su segundo tiempo muerto. La sangre no llegó al río y los irundarras se fueron al descanso con 17-14 y once paradas de Ledo.

En la reanudación se mantuvo el equilibrio en la pista pero el marcador se fue ensanchando según pasaban los minutos. La diferencia de potencial se fue notando hasta una renta máxima de nueve goles en el 30-21 y finalmente el Bidasoa-Irun se impuso por 35-29.

Kauldi (siete), Crowley (seis, dos de penalty) y Azkue (seis) fueron los máximos goleadores del equipo irundarra, mientras que por el Tolosa destacaron Mendinueta (siete), Goikoetxea (seis) y Ortiz (seis).

Zarautz brilló en defensa

En la primera semifinal, el Amenabar Zarautz apretó en defensa en el primer tiempo (4-11) y superó sin problemas al Ereintza Aguaplast (16-24). Amilibia (cinco) fue el máximo goelador del equipo vencedor, mientras que en el vencido destacaron en esa faceta Aduriz y Oiarzabal (cuatro).