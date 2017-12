Natación El Bidasoa XXI se mide con los mejores clubes El club irundarra participa de jueves a sábado en la Copa de España de Clubes ANA VEGA Martes, 19 diciembre 2017, 15:20

Los equipos masculino y femenino del Bidasoa XXI compiten desde este jueves en Barcelona en la División de Honor de la Copa de España de clubes donde se enfrentan los ocho mejores equipos de cada categoría. Al igual que hicieron el año pasado los bidasotarras tiran de refuerzos extranjeros para intentar mantenerse en la élite de la natación española. El equipo femenino, que lleva nada menos que 17 años compitiendo en División de Honor, se refuerza con las tres deportistas portuguesas que acudieron el año pasado a la Copa de España. Se trata de las olímpicas Ana de Pinho Rodríguez y Victoria Kaminskaya, y de Inés Camacho. Pero afortunadamente el Bidasoa recupera también a tres importantes nadadoras del club. Por un lado vuelve Catalina Corró que el año pasado no pudo acudir debido a una operación y que, aunque no está al cien por cien recuperada, ya demostró en el Campeonato de España de piscina corta hace un mes que está en la senda de volver a sus mejores tiempos. Regresan también a la Copa Amaia Cendoya y Nuria Boyero que el año pasado no compitieron por motivos de estudios. A pesar de algunas bajas como la de Itxasne Lebon o Marina Legasa, el Bidasoa XXI acude con un potente equipo femenino por lo que no debería tener problemas para mantenerse, un año más, en División de Honor.

Más difícil lo tendrán los chicos ya que el nivel de los ocho clubes participantes es muy alto pero el Bidasoa XXI no tiene mal equipo para luchar por mantener la categoría. Habrá que ver el estado de forma de su mejor nadador, Oskitz Aguilar, campeón de España en 100 libre la pasada temporada, así como el rendimiento de su fondista Juan Tolosa que, tras su paso por EEUU, entrena ahora en Portugal. Repite en la convocatoria el olímpico portugués Alexis Santos e incorporan al olímpico mozambiqueño Igor de Araujo Mogne, que también entrena en Portugal. El Bidasoa XXI se apoya en sus nadadores de siempre (Ion Mugika y Yerai Lebón) y confía en la progresión de sus nadadores jóvenes. A Alejandro López, los hermanos Aguilar y los Arruabarrena se les une el último fichaje, el mariposista Nikolas Illarramendi, procedente del Zarautz.