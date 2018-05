Balonmano «Esta liga sabe mejor por ser la más disputada» Menéndez, Arrojeria, Ederra y Ezkurdia han ganado las cinco ligas. Solo cuatro jugadoras de la actual plantilla han conquistado los cinco títulos logrados por el conjunto donostiarra X.G. SAN SEBASTIÁN. Domingo, 27 mayo 2018, 08:53

De las diecinueve jugadoras que conforman la actual plantilla, doce estrenaron su palmarés liguero con el título conquistado el viernes en Barakaldo. Se trata de Gorostidi, Castro, Aramendia, Guarieiro, Karsten, Zaldua, Azurmendi, Berasategi, Ausás, Encina, Arderíus y Castellanos. Solo cuatro han ganado las cinco: Menéndez, Ederra, Arrojeria y Ezkurdia. Mientras que Cardoso, Zugarrondo y Etxeberria ya habían vivido con antelación esta experiencia.

Esta circunstancia ha provocado que el acontecimiento se haya disfrutado de maneras diferentes. Quizá para Merche Castellanos ha sido más especial al estrenar su palmarés con los 30 años en el horizonte. «La sensación que tuve fue de alegría y desconcierto. No sabría describirlo bien porque nunca me había pasado en mis años de carrera». Confiesa que hubiera preferido terminar la liga en Donostia. «No me sentí del todo cómoda en Barakaldo al celebrarlo donde mi antiguo equipo, en el que estuve dos temporadas. Hubiera preferido cualquier otro lugar y lo mejor habría sido Bidebieta».

En el lado opuesto está la central Esther Arrojeria. Su experiencia en estas lides le llevó a decir, a tenor de las dificultades, que «la liga así sabe mucho mejor. Ha sido la más disputada. Cada vez es más igualada. Todos los títulos saben muy bien y este nos lo merecíamos más que nunca por todo lo que hemos pasado y por el latigazo recibido en la Copa».

En cuanto si este título ha valido para sacarse la espina de la Copa comentó que «quizá no del todo, son competiciones diferentes, pero ayuda a terminar mucho mejor».

La temporada acaba para la mayoría, menos para las internacionales. Arderíus y Etxeberria se van a la absoluta para jugar la clasificación al Europeo de Francia y Berasategi con la junior a preparar el Mundial de Hungría. Arrojeria se ha vuelto a quedar fuera de la lista de Viver. «No me preocupa, no me obsesiono con ello y tampoco sé si volveré».

El futuro del Bera Bera empieza hoy mismo y será diferente para algunas de ellas. Empezando por su entrenadora Montse Puche y la veterana pivote Silvia Ederra, que no seguirán. En los próximos días otras compañeras seguirán su camino al no haberse cerrado el ciclo de renovaciones.