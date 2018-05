El Bera Bera ya tiene el repóquer en la Liga BORJA AGUDO Sufrió hasta el último minuto en el que Berasategi sentenció después de llegar a tener siete goles de renta. Los actos oficiales por este nuevo éxito se inician hoy con la entrega del trofeo y la recepción en la Diputación XABIER GALARTZA Viernes, 25 mayo 2018, 23:29

El Super Amara Bera Bera ya tiene su repóquer en la Liga al igual que en la Copa. Se puede decir que llega con un año de demora, ya que después de anotarse las cuatro primeras de manera consecutiva, el Guardés se cruzó en la pasada edición en su camino. En esta edicíon han cambiado las tornas al ser las guipuzcoanas las campeonas y las gallegas subcampeonas. Al final no hizo falta consultar el resultado de Granollers, al saldarse con victoria por la mínima del Guardés (28-29).

Adjudicarse este quinto título no ha sido nada sencillo. Ni por la trayectoria que ha tenido el Bera Bera durante la temporada, en que hasta prácticamente al final ha dependido de terceros ni ayer para sacar el partido adelante.

Ya lo advirtió la guardameta del Zuazo Temprano y ex del Bera Bera durante la semana cuando señaló que no les iban a poner las cosas fáciles. Y no se equivocó lo más mínimo. Los siete goles de renta de que disfrutó el Bera Bera en el primer tiempo tuvo efecto disuasorio, ya que las donostiarras no pudieron cristalizar el dominio. Resultó efímero.

Todos jugadoras, banquillo, y la nutrida y animosa afición que se desplazó desde Donostia mantuvo la respiración hasta que a falta de un minuto Estitxu Berasategi subió al marcador el 23-27 que sentenciaba de manera definitiva el partido y la Liga.

A falta de dos minutos y con dos goles arriba (23-25) se produjo el momento más crítico del partido. La pérdida del balón en ataque, fruto de los nervios, dio opción al Zuazo a reducir las diferencias a la mínima expresión, pero la rápida capcidad de reacción y el excelente repliegue, factor de que hizo gala durante todo el partido, permitió la recuperación de balón y la réplica de un nuevo contragolpe, el séptimo hasta el momento, que fue resuelto por Ezkurdia. El Zuazo, en afán de recuperar terreno de inmediato, pecó de precipitación y su lanzamiento fallido fue nuevamente para que el Bera Bera construyera su octavo y último contragolpe. Ahí es cuando el pabellón estalló de felicidad, porque ciertamente parecía que se estaba jugando en casa, gracias al apoyo de la incondicional afición donostiarra.

Al descanso se marcharon un tanto cariacontecidas, a pesar de contar con una valiosa renta de tres goles, teniendo en cuenta que en el último cuarto desaprovechó la máxima renta de siete goles (5-12). Esto fue fruto del brillante primer cuarto de hora que completaron, intervalo en el que consiguieron estar diez minutos sin encajar.

Sufrimiento al final

El Super Amara Bera Berasalió muy centrado y con las ideas claras, lo que le permitió zafarse sin excesivos problemas de los marcajes y ver portería con mayor solvencia que en otras ocasiones en situaciones parecidas.

Explotó correctamente el saque rápido de centro después de encajar un gol, no dando así respiro a las vizcaínas para recuperarse, al tiempo que hacía mella en su moral.

El buen trabajo de Castellanos bajo los palos fue determinante para el gran despegue, sobre todo en las situaciones de inferirodad, ya que por dos veces consiguió mantener la portería a cero ante dos claros lanzamientos sin oposición desde los seis metros. La meta ciudarealeña cerró una destacada actuación al cerrarlo con una tarjeta de diez paradas. Temprano, en cambio, sólo detuvo un balón en el primer tiempo. En la reanudación fue sustituida.

A los doce minutos se detuvo por vez primera el partido a requerimiento del técnico del cuadro vizcaíno, con el afán de corregir el rumbo del partido.

La medida le dio resultado, ya que el Zuazo se volvió a meter de lleno en el partido con un parcial de 6-2 (12-15). Hasta a falta de los últimos cinco minutos el Bera Bera fue capaz de mantener como mínimo al Zuazo a una distancia de tres goles. No resultó tarea sencilla, sobre todo en las las repetidas situaciones de inferioridad numérica.

Manrique comenzó a hacer daño y la medida adoptada por Puche fue abandonar puntualmente la muralla defensiva por una mixta sobre la central.

El equipo se mantuvo al frente gracias en ocasiones por el acierto de la extremo Etxeberria, que ayer volvió a alternar su posición natural con la de lateral y las penentraciones hasta los seis metros de Silvia Arderíus.

El trabajo de la madrileña en ese momento fue el de desatascar, al entrar en una fase peligrosa en la que las ideas parecían que se estaban agotando.

El Zuazo también reparó en el peligro que representaba e igualmente fue sometida a una mixta. En la recta final del partido se acusaron las exclusiones decretadas a Arrojeria y Menéndez. El equipo se quedó indefenso y lo pagó con la recuperación en el marcador del Zuazo.

En los últimos cinco minutos la incertidumbre cobró más importancia, hasta que acabó por resolverlo felizmente Berasataegi.

La fiesta que comenzó a partir de ese gol hoy tiene continuidad con los actor protocolarios que ya han sido anunciados. La entrega de la Copa de manos del presidente Paco Blázquez será en la calle Loiola a las once de la mañana y seguidamente la plantilla del Bera Bera será recibida en la Diputación por Markel Olano y Denis Itxaso.

