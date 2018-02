Balonmano La benjamina salta a la titularidad Estitxu Begiristain tiene cada vez más protagonismo en el equipo. / LUIS MICHELENA Estitxu Begiristain aprovecha las bajas en el Bera Bera para acumular minutos. Con 18 años, la internacional junior se ha hecho un hueco en la defensa del equipo XABI GALARZA SAN SEBASTIÁN Jueves, 1 febrero 2018, 08:00

. Tan solo tiene dieciocho años y ya se ha hecho un hueco importante en el seno de la familia del Bera Bera al convertirse en este arranque del año en una pieza vital de la defensa. Estitxu Begiristain, internacional junior, entró en las filas del Super Amara a mediados de la pasada edición a raíz de la grave lesión sufrida por Ana Martínez, procedente del Usurbil. Previamente se limitaba a acudir una vez por semana para entrenar y finalmente entró a formar parte de la plantilla.

En esta edición, la benjamina del equipo a penas ha disfrutado de minutos para jugar hasta el parón, pero en las dos jornadas disputadas este enero a partir de la reanudación se ha convertido en la revelación. Se le ha asignado una labor de mucha responsabilidad como es conformar el centro de la defensa, labor que ha desempeñado con solvencia a la sombra de jugadoras experimentadas como la capitana Alba Menéndez y Nora Azurmendia.

La sorpresiva marcha de Judith Sans ha trastocado el eje defensivo, pero la respuesta, de momento, está a la altura a través de la aportación de Estitxu, Alba, Nora y Elke Karsten principalmente. Frente al Canyamelar Estituxu completó una brillante actuación. No sólo contribuyó a levantar un muro infranqueable, su complexión física y el 1,82 metros le amparan, sino que incluso se atreve a subir en los contragolpes y resolverlos correctamente. Está satisfecha por sus dos últimas actuaciones, aunque no sabe si eso va a tener continuidad. «De repente he pasado de no jugar a penas, salía unos diez minutos en partidos que estaban resueltos, a ser titular en los dos últimos. Espero que siga, pero hay que trabajar para ello».

Estitxu no era en un principio la baza para cubrir la baja de Judith, pero la lesión de la brasileña Ligia Costa, fichada para suplirla, le ha proporcionado una oportunidad que la está aprovechando al máximo. «Del primer partido salí muy a gusto, jugamos muy bien, en Elche no fue igual, pero lo positivo es que luchamos mucho». La lateral del Usurbil se ha reconvertido por la vía rápida en pivote. «La idea era que Ligia cubriera la marcha de Judith y a mí me ha tocado jugar también como pivote. De momento, me siento bien en el puesto cuando encuentro hueco y para subir el ataque corriendo no me veo lenta, pienso que estoy al nivel del resto». No piensa en lo que pasará una vez que Ligia se recupere. «Yo voy a seguir trabajando igual y cuando ella vuelva no sé lo que va a pasar, si jugaré igual o no».

La lateral del barrio de Zubieta es otra de las alternativas que baraja el Super Amara para solventar los problemas que tiene en disponer de una especialista en el lanzamiento exterior. En esta edición tiene varias candidatas aunque ninguna destaca por encima del resto. Su máxima figura en este sentido, la hasta hace poco convaleciente Mónica Ausás, no tiene el brazo plenamente recuperado para poder lanzar en condiciones. En este momento este capítulo no es su prioridad, a pesar de contar con las condiciones idóneas para ejecutarlo. «Ahora estoy centrada en hacerlo lo mejor posible en defensa y una vez que vaya ganando confianza trasladarlo al ataque y también aportar. Pero este año tenemos varias lanzadoras en concreto como Elsa (Karsten), Gulia (Guarieiro) y Andrea (Zaldua).

Tiene muy claro su condición de 'recién llegada' y que le queda mucho por aprender. Su principal objetivo es «coger confianza en defensa, hacer las cosas bien y luego ya podré ir al ataque». Ocupar el centro de la defensa le ha supuesto ganar un grado más. «Hasta ahora jugaba de dos en defensa y es diferente. En el centro es más responsabilidad ya que tienes que mandar y yo para poder mejorar necesito coger más confianza. A mí Alba y Nora son las que me mandan. Ellas son las que me guían y me dan confianza para salir sin miedo sabiendo que si alguien se me escapa me cubren las espaldas. Pero la manera de jugar con una u otra es diferente».

La mayoría de los deportistas tienen un referente o espejo donde mirarse. Estitxu lo tiene muy claro y en la pasada edición le impactó la jugadora a la que suplió y que estuvo más de la mitad de la temporada en el dique seco. «Para mí Ana Martínez es todo un ejemplo, por varias cosas, sobre todo su actitud. Es una jugadora diez, dentro y fuera de la cancha», precisa. No es la primer vez a la que en estas páginas una jugadora del Super Amara hace mención de la lateral ilicitana en este sentido. Está claro que su paso por Donostia ha dejado huella. De la actual y numerosa plantilla destaca «que hay muchas jugadoras muy jóvenes y las ganas que tenemos de aprender».