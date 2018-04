El amarillo es su color Jon Azkue ha renovado su contrato con el Bidasoa porque no se quiere perder «lo que queda por llegar» Jon Azkue ha sido una de las piezas clave del Bidasoa. / DE LA HERA BORJA OLAZABAL Miércoles, 18 abril 2018, 08:34

No lo esconde. Como buen oriotarra, el amarillo es su color. Durante el verano para animar a la trainera de su pueblo y durante el invierno para defender la camiseta del Bidasoa-Irun de balonmano. Jon Azkue lleva siete años como bidasotarra y seguirá, como mínimo, dos más tras renovar un contrato que finalizaba al término de la presente campaña.

El central llegó a Irun cuando todavía era juvenil, con diecisiete años, y en ese tiempo se ha convertido en uno de los pilares básicos del equipo. Es el fiel reflejo de la evolución del Bidasoa en los últimos años. Un equipo de la División de Honor B que se está consolidando de su mano en la Liga Asobal.

Con solo veintitrés años pero una amplia experiencia en competición exigente –compromisos internacionales con la selección, playoffs de ascenso o Asobal– Azkue es uno de esos jugadores apetitosos para casi cualquier equipo. Su renovación no se ha cerrado de un día para otro, y a buen seguro no le han faltado propuestas que le permitieran dar un paso más y disputar competición europea, pero el oriotarra ha decidido quedarse en Irun.

Las razones por las que ha elegido seguir vistiendo de amarillo pueden ser de muy distinta índole, pero él pone encima de la mesa que «llevo siete años aquí y mi prioridad siempre ha sido quedarme. Estoy muy a gusto en el Bidasoa, cada año estamos un poco mejor y creo que los mejor están por llegar. También en lo personal. Siempre me he marcado como objetivo ir creciendo y no voy a dejar de luchar por ello. El mejor Azkue también está por venir».

Azkue vive cerca de su Orio natal, al lado de los suyos, y cada fin de semana en Artaleku recibe el cariño de una afición que lo trata como a un irundarra más. «La relación que se ha creado con el público es especial y eso es algo que valoro mucho. Siento que los seguidores en Irun me quieren y esta renovación es una manera de devolver ese cariño. El sentimiento que tengo hacia el Bidasoa es cada día mayor y cada vez que me pongo la camiseta es especial. Es un placer seguir en Irun».

Lógicamente, no solo lo emotivo ha empujado a Azkue hacia la renovación. También la intuición de que el Bidasoa va a ir a más. «Llegué de casualidad, por la desaparición del Arrate, y no me imaginaba llegar a tanto. Estábamos en la 'B' y poco a poco hemos ido dándole la vuelta a la situación que vivía el club».

Y es que el jugador guipuzcoano tiene claro, a pesar que la renovación se ha demorado en el tiempo y que podría haber firmado por otro equipo, que «no tenía dudas de que quería seguir. Hemos tenido tiras y aflojas, pero lo normal es que llegáramos a un acuerdo, como así ha sido. ¿Me hablas de jugar ya en Europa? Aun tengo 23 años y todo está por llegar. Creo en este proyecto y el Bidasoa puede alcanzar ese punto. Después de tantos años peleando para que el club crezca, sería una pena que volviera a Europa y no estar aquí. No me quiero perder lo que está por llegar».

El equipo irundarra tendrá que seguir creciendo para llegar tan alto y hombres como Azkue, o un Kauldi Odriozola que también ha renovado esta temporada, tendrán mucho que decir. «Ni Kauldi ni yo sentimos esa presión de tener que tirar del carro. Hacemos lo que nos gusta y porque lo sentimos así. Aunque está claro que para nosotros es un orgullo que la gente piense que podemos ser referentes del equipo. Es un halago para nosotros».

Orgullo de club

La renovación por dos temporadas más de Jon Azkue es una gran noticia para el balonmano guipuzcoano y, sobre todo, para el club. Iñaki Emaldi, vicepresidente deportivo del Bidasoa, no esconde que «para la directiva era una prioridad absoluta que Jon siguiera con nosotros. Como dice otro de nuestros directivos, José Ángel González, Azkue lleva ADNBidasoa y estamos muy agradecidos de que siga en Artaleku».

Además, incide en la idea de club que están impulsando al señalar que «el proyecto se está consolidando y en los últimos años hemos dado un salto importante. Nosotros no entendemos este camino sin jugadores de la casa, es nuestra filosofía y creemos en ella. Estamos en una línea muy buena y nos estamos convirtiendo en un equipo atractivo para los guipuzcoanos y para los de fuera». Jon Azkue lo es para el Bidasoa-Irun.