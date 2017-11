Superación Las aventuras en la montaña de un soñador impenitente Kilian Jornet, en la cima de una montaña. / Now Books Kilian Jornet plasma en el libro ‘Summits Of My Life’ las alegrías y tristezas vividas en cumbres como las del Everest o el Aconcagua GONZALO BARQUILLA Lunes, 13 noviembre 2017, 19:58

Kilian Jornet, esquiador y corredor de montaña español, acaba de publicar el libro ‘Summits Of My Life’, una publicación que recopila no solamente los cinco años de este proyecto que le ha llevado a alcanzar las cimas más míticas del mundo, sino también reflexiones, miedos y detalles íntimos de un reto que va más allá del deporte.

El sabadellense Kilian Jornet Burgada, de 30 años, era una leyenda antes de comenzar el ambicioso proyecto que comenzó en 2012. El catalán, con un cuarto de siglo de vida, ya había ganado todas las carreras de montaña que se había propuesto y su nombre era más que conocido dentro de su ámbito. El éxito dio paso a una etapa de reflexión, donde surgió la idea de Summits Of my Life. Un proyecto que unió a un gran número de profesionales, incluídos Kilian y su esposa, la atleta Emelie Forsberg.

El libro que acaba de salir a la venta recoge las apasionantes travesías por cimas tan míticas como Mont Blanc, Elbrús, Denali, Aconcagua, Everest… lugares que apasionaban al joven montañero. La publicación, además, recoge los valores que dan sentido a estas aventuras, basados en la amistad y el respeto a la naturaleza o el amor a la montaña.

Una obra que habla de récords históricos, de impensables cimas alcanzadas y alguna que se resistió, pero también habla de vidas que la montaña se llevó, como la de Stéphane Brosse, amigo de Kilian, o la de miles de personas que el terremoto de 2015 sepultó en Nepal.

Nacido 1987, Kilian pasó los primeros años de su vida el refugio de Cap del Rec y desde muy joven ya se interesó por el esquí y el mundo de alta montaña. A los cinco años ya había culminado la ascensión al Aneto y los Posets. A los diez años completó la travesía integral de los Pirineos. Es seis veces campeón mundial de skyrunning y tricampeón mundial del UTMB (Ultra Trail del Mont Blanc, 2008, 2009 y 2011), entre otros hitos tanto en carreras de montaña como en esquí nórdico.

Su palmarés es todo un referente. El proyecto Summits Of My Life le ha llevado a subir las cumbres más complicadas, como el Everest o el Aconcagua. «Ha hecho realidad sus sueños, pero quiere seguir soñando», destaca Now Books, la editorial del libro.