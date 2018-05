Herri kirolak «Atutxa y Vicente están más habituados al corte en vertical» Mikel Larrañaga. / ELI AIZPURU El guipuzcoano Mikel Larrañaga admite que parte en desventaja en la final de aizkolaris del domingo pero aún así confía en calarse la txapela IÑIGO GOÑI Jueves, 31 mayo 2018, 20:18

Mikel Larrañaga (Azpeitia, 1989) disputará el domingo a mediodía en el frontón Izarraitz de su pueblo su primera final del Urrezko Aizkolarien Banakako Txapelketa. Enfrente tendrá a los dos mejores aizkolaris del momento, Aitzol Atutxa e Iker Vicente. Además, deberá hacer frente a un trabajo al que no está tan acostumbrado como sus rivales: trabajos cortos y uno semilargo.

A pesar de estos obstáculos tiene esperanzas de poder calarse la txapela, ya que se encuentra en un gran estado de forma. «Estoy a gusto y en las últimas grandes citas he cortado bien, pero soy consciente de que tengo un hándicap importante», los dos troncos que se van a tener que cortar en vertical. «En la final me voy a encontrar con dos contrarios temibles, pero mi temor es sobre todo el corte en vertical. Atutxa y Vicente son habilidosos cortando de pie en vertical y tienen más facilidad que yo. Es ahí donde me pueden sacar ventaja», adelanta.

Es consciente de que recuperar tiempo perdido es complicado en una final de estas características, de trabajos cortos. «Antes del último trabajo perder incluso solo medio minuto ya es un lastre enorme. En el último trabajo de cinco troncos no hay tanta diferencia entre nosotros, pero después restar el tiempo perdido es muy difícil».

En la semifinal de Leitza Mikel Larrañaga superó a Atutxa y no necesitó de la repesca para entrar a la final. Larrañaga cree que el vizcaíno no tuvo su mejor día. «Acudí con la idea y el objetivo de quedar entre los dos primeros y si no podía ganar tener la opción de la repesca para entrar a la final. Estaba Atutxa y sabía que sería complicado ganar, pero una vez que comenzamos creo que Atutxa no tenía su día y lo aproveché. Normalmente tiene una marcha más que todos los demás, que le hace tener un salto que solo lo da él, pero ese día no lo dio quizás por el calor. Yo me sentí bien y logré el billete directo a la final», recuerda.

El aizkolari azpeitiarra es novato en esta final, aunque ya la ha disputado en la categoría sub 23. «En Navidades estuve en la final de la Urrezko Aizkolarien Kopa y antes también participé en finales de categorías menores, pero nunca en este campeonato y en este formato». Un formato que no le es ajeno, ya que también ha participado en otros años y en el Campeonato de Parejas donde los trabajos son parecidos.

En la final coincidirá con los otros dos aizkolaris que vienen dominando la especialidad en los dos últimos años. «Así es, llevamos un año y medio copando el podio en las citas más importantes. He quedado entre los tres primeros en los últimos campeonatos de Euskadi. En la Urrezko Kopa de Donostia también fuimos primero, segundo y tercero. Si cada uno da lo que lleva dentro será una final apretada».

Ve favorito a Vicente

A la hora de dar un nombre para el domingo, Larrañaga se moja. «Atutxa tiene mucho golpe, pero en la apuesta contra Arria, Iker Vicente estuvo inmenso, y demostró que está preparado y que es capaz de hacer enormes trabajos. Seguro que la preparación para el desafío le ayuda y hay que sumarle que en vertical corta muy bien. Creo que el de Otsagabia es el rival a batir el domingo».

Esta vez los aizkolaris han ayudado a Luis Mari Bengoa en la elección del material para el domingo. «Después de la presentación quedamos los tres aizkolais en que llevaríamos la madera. Yo llevaré los de 60 pulgadas y Atutxa y Vicente se repartirán los kanaerdikos uno y los oinbikos el otro». Eso obligará a que tengan que cortar madera de todos. «No habrá excusas».

En el último trabajo deberán cortar cinco troncos como el año pasado. «Antes se cortaban dos troncos de cada tamaño, seis en total, pero desde el año pasado se ha quitado uno de los troncos grandes oinbikos», explica.

Palmarés Campeón de Gipuzkoa en 2014 y 2016. Subcampeón de Euskadi en 2016 y tercero en 2017. Campeón de Euskadi de segunda en 2013. Campeón de la Urrezko Aizkolarien Kopa en 2017.