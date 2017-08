Atutxa suma y sigue acumulando títulos Atutxa levanta la aizkora en señal de victoria tras cortar el último kanaerdiko ayer, en La Plaza de la Trinidad. / Sara Santos Logra su tercera Urrezko Kopa en un tiempo de 31 minutos y 54 segundos con Larrañaga segundo IÑIGO GOÑI Martes, 15 agosto 2017, 21:47

Aitzol Atutxa no ha encontrado todavía a ningún aizkolari que le supere en las grandes citas anuales y logró su tercera Urrezko Kopa de San Sebastián, en la Plaza de Trinidad. El de Dima se impuso con autoridad, pero con menos renta que el año pasado. Empleó un tiempo de 31 minutos y 54 segundos, en cortar los catorce kanaerdikos correspondientes, y aventajó en un minuto y 15 segundos a Mikel Larrañaga, que terminó segundo.

La igualdad duró más o menos hasta la mitad del trabajo. En los primeros seis troncos la diferencia entre el de Azpeitia y el vizcaíno era imperceptible, pero a partir del sexto tronco la ventaja fue en aumento, siempre a favor de Atutxa. Iker Vicente, que terminó tercero, también estuvo en la pomada en los primeros cuatro kanaerdikos, pero a partir del quinto ya se rezagó y quedó en tierra de nadie en esa tercera plaza. Por detrás, Joseba Otaegi y Juan José López Azpilikueta peleaban por evitar la última plaza. Al final, el de Zizurkil aventajó en algo más de 40 segundos al de Lezaun.

La misma marca que en 2014

El registro de Atutxa fue bueno. La madera no era la mejor, a pesar de no ser tampoco mala y además se dio la casualidad que igualó su mejor registro, que databa de 2014. En aquella ocasión ganó Nazabal con 31:01 y Atutxa acabó segundo con 31:54. Por lo tanto, realizó la misma marca que cuando quedó segundo hace tres años. En su primera victoria, de 2015, paró el reloj en 32:07. En 2013, segundo, hizo 32:06.

Los registros de los aizkolaris no fueron malos. Larrañaga terminó con un más que interesante tiempo de 33:09 y Vicente también bajó de los 35 minutos. Larrañaga fue el que marcó el ritmo en los tres primeros troncos y Atutxa siempre le marcó de cerca. Nunca perdió más de cinco segundos y en el cuarto ya cogió la delantera para no soltarla más. Aumentó la ventaja poco a poco y llamó la atención que no cambió de aizkora cortando dentro y fuera con la misma herramienta. Tampoco paraba casi a descansar, lo que denotaba que acudió a la Trinidad en buena forma a pesar de la carga de exhibiciones que acumulan los aizkolaris en verano.

Es el actual número uno y esa seguridad de saberse el mejor sin duda le ayuda a la hora de afrontar la competición. No tuvo ningún bajón y eso que en algunos troncos le salió algún que otro nudo. El mismo aizkolari reconocía que en el octavo, noveno y décimo troncos había nudos y que los últimos eran bastante exigentes. «Los mejores troncos eran los de la mitad y los del inicio también estaban bien». Se mostró muy a gusto del trabajo realizado. «Ya sabía que Larrañaga y Vicente me apretarían al inicio del trabajo y no me ha cogido por sorpresa. Había que seguir sin parar, así lo he hecho logrando la diferencia. A pesar de que la marca ha sido mejor que la del año pasado la diferencia ha sido menor y eso puede tener doble lectura».

Una de esas lecturas es que Larrañaga y Vicente lograron estar más cerca. Vicente estuvo más que en el campeonato de Euskadi del año pasado y se notó progresión. Todavía es joven y necesita ese poso para afrontar las competiciones con garantías de poder hacer frente al campeonísimo de Dima.

Larrañaga también estuvo como se esperaba, a gran altura. Cogía más aire en los descansos y cambiaba de hacha para cortar dentro o fuera. Eso le hacía perder algunos segundos, pero terminó solo a algo más de un minuto. Atutxa tuvo que labrarse esa diferencia tronco a tronco y sin descanso. El azpeitiarra le exigió lo máximo casi hasta el final.

La pelea por eludir el último puesto también tuvo interés. Otaegi marchó siempre por delante, pero López nunca le perdió de vista y sufrieron para clasificarse cuarto y quinto respectivamente.