Zubiria: «Para hacer grandes cosas primero hay que hacer bien las cosas pequeñas»

Ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos. Es una de esas frases que se utilizan en el mundo del deporte cuando suceden cosas como las que le han sucedido al Bidasoa-Irun. Después de empezar la temporada con tres derrotas consecutivas, los de amarillo han logrado dos triunfos seguidos. De la noche a la mañana no se han convertido en el mejor equipo de la Liga Asobal, pero los cuatro puntos sumados sí le han dado aire a una plantilla que empezaba a ver como el inicio de curso se complicaba en exceso.

Los triunfos contra el Benidorm y el Logroño han permitido al Bidasoa dejar atrás el último puesto de la clasificación para alcanzar la undécima plaza, conseguir el primer colchoncito con la zona peligrosa de la tabla y poder optar a escalar más posiciones de ganar el sábado en el Huerta del Rey al Atlético Valladolid, que solo tiene un punto más.

Si alguien es capaz de canalizar bien los estados de ánimo del equipo es su capitán, Asier Zubiria.

- De tres derrotas a dos victorias seguidas... ¡Cómo cambia la cosa!

- Hay diferencia sí, pero lo más importante es que el equipo supo mantener la calma a pesar de empezar con tres derrotas y ahora la premisa debe ser la misma. Tenemos que estar tranquilos, aunque no podemos esconder que estamos con más confianza porque vemos que el trabajo da sus frutos.

- ¿Tiene explicación lo que ha pasado?

- El calendario que hemos tenido ha sido complicado y creo que hemos acabado ganando dos de los partidos que, a priori, eran más difíciles. Contra Huesca esperábamos ganar y en Puente Genil, como el año pasado allí hicimos dos muy buenos partidos, también nos veíamos con opciones de rascar algo. Luego llegó León y ahí ya sabemos lo que hay. Pero contra Benidorm, que el año pasado se nos dio mal, y contra Logroño, que tiene una grandísima plantilla, hemos ganado. La igualdad es máxima.

- Si miramos a los números, lo que sí ha cambiado es la defensa. En las dos victorias han recibido seis goles menos de media que en las tres derrotas...

- Recibir tantos goles genera dudas y, a lo largo de una temporada, tener una defensa sólida da mucha confianza.

- Usted ha tenido mucho que ver. En los dos triunfos ha jugado y ha parado mucho.

- Estoy contento porque hemos ganado los dos últimos partidos contra rivales complicados como Benidorm y Logroño y porque las sensaciones han sido buenas. Y también estoy contento por haber podido aportar al equipo. En los tres primeros partidos me tocó jugar menos, y en los minutos que tuve no pude ayudar mucho, pero he seguido trabajando igual porque la temporada es muy larga y el equipo necesita que todos podamos aportar.

- Hablemos de la temporada. El año pasado el objetivo era la permanencia, pero este año el entrenador ha dicho que hay que olvidar esa palabra...

- Si nos comparamos con la temporada pasada, pues sí, queremos mejorar. Pero hacer muy bien las cosas solo nos va a poner un puesto o dos más arriba. Cuesta mucho subir un peldañito.

- ¿Está advirtiendo a los aficionados de que no se puede aspirar a grandes cosas?

- Para hacer grandes cosas hay que hacer primero muy bien las cosas pequeñas. Queremos dar grandes pasos y a veces no nos damos cuenta que con pasos pequeños también se puede llegar al mismo objetivo. Siempre queremos más, pero nos tenemos que preguntar qué es más. Europa, por ejemplo, es algo que veo muy lejos.

- El club quiere crecer y ha hecho importantes fichajes como el de su nuevo compañero en la portería, Xoan Ledo. ¿Qué me cuenta del gallego?

- Xoan es muy joven y necesita tiempo. Solo lleva dos meses en Irun, en una ciudad nueva, un equipo nuevo, compañeros nuevos... y se tiene que adaptar. Tiene todo el tiempo del mundo y también todo el crédito del mundo. Tiene todo el derecho a equivocarse y lo que hay que hacer es transmitirle tranquilidad porque es un chaval de veintiún años y lleva fuego dentro.

- Por su veteranía se le ha puesto el cartel de maestro y a Xoan el de aprendiz...

- Le intento aportar tranquilidad y claro que hablamos de los rivales, de los lanzamientos... pero algo normal, tampoco demasiado. No estoy yo para darle mil consejos porque no quiero resultar pesado. Xoan tiene mucho talento y muchas ganas de trabajar, además de tener experiencia en la Asobal y en competiciones internacionales.

- ¿Y de Asier Zubiria qué contamos? Tiene 36 años y cada verano hay dudas sobre su continuidad. De momento, este curso sigue.

- Cuando llega el final de cada temporada pienso y me planteo lo que voy a hacer al año siguiente. Creo que es lo normal. El club y los compañeros me han apoyado mucho, me han mostrado su confianza y han hecho que me sintiera con ganas de continuar. Esas dudas que pudiera tener desaparecen y sigo.

- Además, ahora el Bidasoa está atravesando un gran momento.

- El club ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años y vivir todo esto es muy bonito. Esta es mi octava temporada seguida en Irun y cuando volví la situación era complicada, muy distinta. Estoy orgulloso de los momentos que estamos viviendo ahora. Y no hablo solo de los resultados deportivos. Haber recuperado el aspecto que estamos viendo en Artaleku es lo que más me hace disfrutar.