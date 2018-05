Más deportes Artes Marciales Mixtas, Darwin Rodríguez, cinturón Darwin Rodríguez es proclamado campeón en el Atano III. / ARIZMENDI En un combate denso, trabado y desnivelado, detenido por el árbitro en el cuarto asalto, vence a Echarte que fue campeón del mundo de judo BEGOÑA DEL TESO SAN SEBASTIÁN. Domingo, 6 mayo 2018, 16:53

Fue el último combate de once. De los once que componían la 'FightCard' completa de la asociación AFL que ponía en juego su cinturón internacional de los pesos pesados, cinturón que abre las puertas a los rings y las jaulas hexagonales u octogonales de medio planeta. Cinturón que entregó 'León', el vizcaíno conocido no solo por su participación en el programa televisivo 'El Conquistador del fin del mundo' sino por ser el único ser humano de la Península, las islas y las ciudades autónomas en haber combatido en la mítica Ultimate Fighting Championship. Cinturón que deseaba un olímpico de judo, un combatiente de sambo, un taxista de Pamplona de 44 años: Ricardo Echarte. Y lo deseaba también Darwin 'El Noble' Rodríguez, natural de Santa Cruz de la Palma, de buena pegada (tremenda izquierda) y campeón de España de Artes Marciales Mixtas, poderosa combinación de las técnicas del karate, kickboxing, boxeo, muay thai, judo, lucha libre, lucha grecorromana, jiu jitsu, jiu jitsu brasileño, wushu, san da, sambo, taekwondo y más.

La estrategia de Echarte era cerrar a Darwin y derribarlo para vencerle en el suelo. La de Rodríguez, la de la pegada alta. Combate de pesos pesados por un título y un cinturón soñado por muchos, iba a ser el más largo de la velada en el frontón Atano III: cinco asaltos a cinco minutos. Pronto se vio que el desafío tendría mucho de pelea farragosa, diésel. De aguante y resistencia por parte del navarro. De pegada contundente por la del canario. Al cuarto asalto, con Ricardo derribado y Rodríguez a por todas el árbitro detuvo el combate. Algunos opinaron que quizás algo precipitadamente, otros pensaron que ante todo hay que salvaguardar la integridad física del luchador.

Fue así como Darwin Rodríguez alzó su cinturón AFL ante el millar largo de aficionados que abarrotaban el frontón dejando claro a los organizadores internacionales que Donostia puede ser sede grande de veladas y encuentros internacionales

El 'triángulo' de 'Arma letal'

Los otros diez combates tuvieron mucha clase, incidencias en las que hubo que intervenir el médico de la velada y hasta detalles cinematográficos. Aratz Garmendia, que entrena con Lejarraga, novísimo campeón europeo de los welter, y lleva en su camiseta el nombre de Iñigo Cabacas porque era de su cuadrilla, se vio vencedor porque una patada baja chasqueó malamente la rodilla de su buen rival y viejo conocido Alex Jurado.

Una promesa de las MMA de Esuskalherria, Joel Álvarez, ganó a Alexandre Ribeiro, llegado al Atano desde Brasil mediante, precisamente, una llave de jiu jitsu brasileño, la del 'triángulo' con la que se zafó de su rival que lo tenía en el suelo. La misma que usa Mel Gibson en un momento de 'Arma Letal'.

Sorprendió la manerar del triunfo de Mikel Mendinueta: eliminó, por 'sumisión' a José Luis Bravo en lo que este es realmente un ganador, el 'grappling' o agarre típico de la lucha grecorromana reinventada. Mucho buen campeón en el Atano III.