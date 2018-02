Balonmano Artaleku tendrá la vista puesta en la portería Rangel Luan. / DE LA HERA El Bidasoa-Irun vuelve a su pabellón para medirse al Puente Genil en un partido en el que podría debutar Rangel Luan BORJA OLAZABAL IRUN. Sábado, 10 febrero 2018, 08:54

La competición volvió a la Liga Asobal la semana pasada, pero el Bidasoa-Irun jugó a domicilio y todavía no se ha reencontrado con su afición. Ayer se cumplieron dos meses del último partido en Artaleku y los aficionados recibirán hoy a su equipo con los brazos abiertos. Irun tiene ganas de balonmano y el Bidasoa-Puente Genil de esta tarde (20.00 horas) se presenta muy atractivo para los seguidores amarillos.

El encuentro tendrá muchos condicionantes que van a favorecer el disfrute de la grada. Eso sí, la tarde no será completa sin una victoria bidasotarra. Es lo primero que tiene en mente el equipo irundarra, sumar los dos puntos que se pondrán en juego para seguir consolidándose en la zona templada de la clasificación. Tras el empate de la semana pasada en Huesca, conseguir un triunfo hoy dejaría un grato sabor de boca para este inicio de la segunda vuelta.

Miércoles Hoy Clasificación EQUIPO PT 1 FC Barcelona Lassa 33 2 Quabit Guadalajara 21 3 ABANCA Ademar de León 21 4 Fraikin BM Granollers 21 5 Helvetia Anaitasuna 20 6 Bada Huesca 19 7 Liberbank Ciudad Encantada 19 8 BM Logroño La Rioja 19 9 BM Benidorm 15 10 Recoletas Atlético Valladolid 15 Bidasoa-Irun 13 12 Condes de Alberei Teucro 13 13 Ángel Ximénez-Avia Puente Genil 11 14 MMT Seguros Zamora 9 15 Fertiberia Puerto Sagunto 7 16 Frigoríficos Cangas 6

Los de amarillo ocupan la undécima posición de la tabla y tienen seis jugosos puntos de renta sobre el descenso, pero aspiran a algo más que a eludir las dos últimas plazas. Por delante, con solo dos puntos más, están el Atlético Valladolid y el Benidorm. Los pucelanos jugaron y perdieron el miércoles, mientras que los alicantinos se miden esta tarde al colista en Cangas del Morrazo.

A expensas de lo que hicieran los dos últimos clasificados, lo que es seguro es que los bidasotarras meterían algo más de renta con, al menos, uno de los equipos que tiene por detrás. Y es que su rival de hoy, el Puente Genil, está dos puntos por detrás.

En relación al cuadro pontano, abrir brecha con ellos no es lo único que satisfaría a los de Irun. En la primera vuelta, el 34-25 en tierras cordobesas escoció y hay cierto aire de revancha en el vestuario. Los jugadores del Bidasoa tienen claro que jugando ante su público tienen muchas papeletas para ganar el partido, pero también son conscientes de que tendrán que realizar un buen encuentro para sumar los puntos.

El Puente Genil posee grandes lanzadores de larga distancia como Rudovic y Jiménez, que ya en la ida metieron cinco y ocho goles, y un pivote como Tomás Moreira, que hizo seis. Encontrar el equilibrio defensivo entre la profundidad para frenar a sus artilleros y cubrir bien la línea de seis metros, será una de las claves del encuentro.

Y en esas labores defensivas, especial importancia tendrá la actuación de la portería bidasotarra. Una demarcación de la que se ha hablado mucho las últimas semanas.

Estreno de Rangel

Y es que otro de los puntos de interés del duelo entre guipuzcoanos y cordobeses estará bajo los palos bidasotarras. El portero brasileño Rangel Luan, fichado esta misma semana por los de Irun, lleva entrenando con el equipo desde el lunes y hoy podría tener sus primeros minutos como jugador amarillo.

El internacional carioca está preparado para debutar, pero Jacobo Cuétara dejó claro en la rueda de prensa previa al partido que «Rangel no se ha ganado la prioridad para jugar porque no ha entrenado lo suficiente con el equipo y porque tampoco ha demostrado estar por encima de Ledo y Zubiria. Al partido van a ir los tres y a partir de ahora iremos viendo quién juega. La gestión no va a ser fácil, pero esto es un equipo de rendimiento y jugará el que se gane el puesto».

Esta tarde se resolverá el enigma de la portería. Veremos si Rangel Luan debuta con la camiseta amarilla o tiene que esperar alguna jornada más. También habrá que esperar hasta el último momento para ver si juega Leo Renaud, con molestias durante la semana.