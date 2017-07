Caballos 'Arrigunaga' pide paso en el Casino Kursaal 'Arrigunaga' entra en meta en primera posición, justo por delante de 'Poti'. / PEDRO MARTÍNEZ La yegua de Ana Imaz bate a las viejas en la preparatoria del María Cristina IMANOL ARRUTI SAN SEBASTIÁN. Lunes, 17 julio 2017, 07:36

Prensa y afición solemos tener prisa a la hora de hacer valoraciones. Parece que cada día hay que sacar una conclusión, y claro, esto no siempre es posible. Vistos los resultados de las clásicas de primavera, nos apresuramos a asegurar que estábamos ante una mala generación de tres años, sobre todo de hembras, que ni mucho menos parecían capaces de ofrecer un relevo generacional. 'Arrigunaga' se encargó ayer de demostrar que estábamos equivocados. La potra de Ana Imaz se sacó de la manga un carrerón para batir a 'Poti' y 'Rock Eyes', que aunque le cedían peso, tuvieron que claudicar ante la superioridad de la jovencita.

Ana Imaz está convencida de que es «muy buena». Pocos caballos tienen su cambio de velocidad. Sin lugar a dudas, estamos ante una yegua de gran premio y una indiscutible candidata al María Cristina. Puede haber dudas entorno a la distancia, pues la única vez que corrió en 2.200 metros, en el Nacional, hizo su peor carrera. Sin embargo, su preparadora está convencida de que el metraje no será problema. Necesita un jockey que la deje tranquila durante el recorrido y en eso la entiende como nadie Ricardo Sousa. Con el portugués en la silla ganó en otoño la Copa de Criadores y ayer volvió a quedar demostrado que tienen feeling.

De todos modos, el 12 de agosto la historia no será la misma. 'Famara', 'Most Empowered' y 'Natagaima' son algunas que se podrían sumar a la fiesta, y no precisamente como comparsas. Pero de momento, 'Arrigunaga' se ha ganado el respeto de las viejas, que ya no la mirarán por encima del hombro. En el premio Casino Kursaal, su compañera de patio 'Misti d'aspe' se encargó de poner un exigente ritmo desde el golpe de cajones. La salida sorprendió un tanto a 'Rock Eyes', que no pudo ir tan cerca como le hubiese gustado. Más brillante, 'Poti' si que hizo un estrecho marcaje a la puntera durante todo el circuito.

Con la puntera movida en Bugati, la pequeñaja de Ramón Avial no tardó en ponerse al mando. Puro corazón, a la mínima que es exigida por su jockey salta a por todas. Pero a su estela, al acecho, tras haber ido pegada a la cuerda sin regalar un solo metro, asomó 'Arrigunaga'. 'Poti' volvió a acelerar a 300 de meta, logrando una distancia que parecía definitiva, pero se quedó sin más que ofrecer. 'Arrigunaga' sujetó el órdago para remacharle en los últimos 100 metros. Terminó con mucho gas y no pareció tener problemas de distancia. 'Poti' cumplió para hacerse con la plata, mientras que una más discreta 'Rock Eyes' salvó de milagro el tercer puesto ante 'Eyes Designer'. La de Arizkorreta cedía peso, pero no es la del pasado año.

Varios destellos de calidad

Fue una jornada con muy pocas sorpresas y en casi todas las carreras se cumplieron los pronósticos. No obstante, la tarde fue muy generosa en cuanto a detalles. La calidad estuvo presente en muchas de las llegadas del día. En la cuarta carrera sin ir más lejos, 'Dunnaby' confirmaba apunte anterior y se llevaba una victoria que le va a cerrar las puertas del hándicap. Su entrenador lo tiene por muy buen caballo y, aunque la categoría pueda quedarle grande, tiene la ilusión de correrlo en el Gobierno Vasco. La segunda manga del hándicap fue para 'Kanak', que encontraba un más que merecido premio a su constancia.

'Quincy' se impuso en la prueba de tres años no ganadores, haciendo gemela con la otra favorita 'Oh Gloria'. Completó el podio La Perla, hermana de 'Noozhoh Canarias' que dejó un esperanzador debut. Poco generosa en los entrenamientos, es una yegua atrasada, pero con un prometedor porvenir. Un buen futuro también aguarda a 'Bella Canarias', vencedora de la prueba para los dos años. La de Alberto Remolina ganó con más comodidad de lo que dictaron las distancias en meta y debe seguir progresando en pruebas de mayor metraje.