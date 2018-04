Rugby Aritz Garmendia: «Llegamos al derbi sobre una ola y hay que seguir en ella» Aritz Garmendia, entrenador del Ampo Ordizia. / JOSETXO MARÍN El preparador ordiziarra asegura que el objetivo de inicio de campaña está cumplido, pero no renuncian a terminar cuartos la primera fase IÑIGO GOÑI Sábado, 14 abril 2018, 08:46

Aritz Garmendia es uno de los dos técnicos que dirigen de manera brillante los designios del Ampo Ordizia. Desde que la pasada temporada se hiciera cargo de la primera plantilla junto a Iñigo Marotias, los resultados no han parado de crecer. Tienen la oportunidad de subir otro escalón en la tabla y ganarse el derecho a disputar en Altamira el choque de cuartos de final por el título.

- A falta de dos jornadas para que concluya la fase regular, Ampo Ordizia llega al derbi guipuzcoano colocado en una posición de privilegio. Quintos y cerca de la cuarta plaza.

- Llegamos con buenas sensaciones y en buena racha de resultados. Estamos realizando una buena segunda vuelta. Vamos encima de la ola y estamos muy a gusto con los resultados que estamos cosechando.

- El derbi pone en juego puntos importantes en esa pelea por quedar lo más arriba posible.

- Sí, son partidos importantes, pero no nos obsesionamos. El objetivo que nos marcamos a principio de temporada, que no era otro que mejorar la clasificación de la pasada temporada entrando al playoff, lo hemos cumplido. Por un lado, nos quita cierto peso o carga de encima. Por otro, sin embargo, vemos que tenemos opciones de llegar al cuarto puesto, aunque primero hay que asegurarse el quinto. Eso nos motiva para seguir haciendo nuestro juego e intentar alcanzar ese cuarto puesto. También somos conscientes de que será difícil.

- Primero tienen que superar al Hernani, que ya no se juega nada en los dos últimos partidos. ¿Eso hace más sencillo el derbi?

- No lo creo. Para todos es un encuentro diferente y especial. Sabemos que para el Hernani es el último partido ante su afición y seguro que saldrán a por todas. Más que facilitar el partido, creo que lo complicado más ya que jugarán sin presión y no tienen nada que perder.

- ¿Que el encuentro se juegue en campo de hierba natural y con lo que ha llovido estos días endurece el encuentro para el Ampo Ordizia?

- No estamos acostumbrados a campos pesados, aunque el partido se juega finalmente en el miniestadio y no en Landare. Nos entrenamos todos los días en hierba artificial y la hierba natural es diferente, sobre todo cuando el campo está pesado. En diciembre jugamos en unas difíciles condiciones en Gernika. No ganamos, pero terminamos bien y con buenas sensaciones. El terreno de juego no será excusa. Menos jugando en Donostia.

- Físicamente terminan fuertes los partidos. El equipo transmite esa sensación hacia el exterior, hacia los espectadores.

- La clave es que tenemos un bloque. Entrenar todas las semanas con 30 jugadores a tu disposición te permite dosificar los esfuerzos, ensayar a un nivel alto y que el nivel del equipo no baje con los cambios. Eso hace que a los minutos finales lleguemos físicamente fuertes y se nota.