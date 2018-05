Balonmano Arderíus vuelve a la selección La jugadora del Bera Bera Silvia Arderíus, en el polideportivo de Bidebieta. / ARIZMENDI Jugará junto con Etxeberria los partidos clasificatorios para el Europeo | Desde el último Mundial de Alemania la central madrileña del Super Amara Bera Bera no había vuelto a ser convocada XABIER GALARTZA SAN SEBASTIÁN. Martes, 8 mayo 2018, 08:32

Una de las principales novedades en la convocatoria facilitada ayer por el seleccionador español de balonmano, Carlos Viver, para la disputa de los dos últimos partidos de la fase de clasificación para el Campeonato de Europa de Francia 2018 es el retorno de la central del Super Amara Bera Bera Silvia Arderíus. Así, el equipo donostiarra aporta dos jugadoras a 'las guerreras', ya que junto a Arderíus, el técnico catalán vuelve a contar con la lezotarra Maitane Etxeberria, una fija en el combinado estatal.

Arderíus, que se perdió los dos partidos de esta fase jugados contra Alemania, uno de ellos en Donostia, reconoció ayer estar sorprendida por la llamada del seleccionador. «No me lo esperaba, me ha llamado para jugar los dos partidos oficiales contra Turquía y Lituania y lo he cogido con muchas ganas», señalaba a este periódico.

La madrileña no mira mucho más allá y por ahora no se plantea cuáles son sus opciones de jugar el Europeo. «No pienso mucho en eso. Solo pretendo hacerlo bien, aprovechar la oportunidad. Es una ocasión que no puedo dejar escapar. Al no ir esta vez Nerea Pena por lesión creo que Alicia (Fernández) y yo tendremos más minutos de juego. Las dos deberemos coger esa responsabilidad y aprovechar la ocasión». Alicia Fernández, exjugadora del Super Amara, fue convocada por primera vez el pasado año junto con Esther Arrojeria y en esa ocasión ambas tuvieron que dejar la concentración con la selección española por lesión.

En cuanto a una posible vuelta de la de Usurbil, su compañera en el Bera Bera comenta que «creo que ahora tiene que tener paciencia. Acaba de volver de una lesión y lo está haciendo muy bien. En su día ya fue convocada por este mismo seleccionador, lo que quiere decir que le gusta su estilo de juego y estoy segura de que más adelante va a volver», comenta.

Otra de las novedades de esta convocatoria es la de la pivote del Zuazo Ainhoa Hernández. La lista completa es la formada por Navarro y Zoqby (portería), Arderíus y Fernández (centrales), Mbengue, Mireya y Lara González, Musons, Barbosa (laterales), Etxeberria, Gutiérrez, Ana González y Garibay (extremos) y Hernández, Haridian y García y (pivotes).