'Another Day of Sun' seduce al público de Dos Hermanas

El barro marcó la jornada disputada ayer en el hipódromo de Dos Hermanas. La recta más bella de la jornada la protagonizaron los potros. 'Another Day of Sun' tuvo que emplearse a fondo para mantener a raya a un bravo 'Falak', que firmó su tercera plata consecutiva. En la prueba para los viejos, 'Garmar' sorprendió batiendo a los favoritos 'Checo', 'Malos Pelos' y 'Genesse'.

'Another Day of Sun' es ya el tercer potro que gana este invierno para Óscar Anaya. La inspiración ha acompañado al argentino en sus compras en Tattersalls este otoño. Este alazán castrado llegaba con un buen valor inglés, pero no era fácil batir a un 'Falak' que había sido segundo en tres de sus cuatro carreras, todas en hipódromos diferentes. El pupilo de José Calderón merece ganar ya, pero ayer hubo de conformarse de nuevo con el segundo escalón del cajón. Hay caballos que son perdedores natos, pero no es el caso. Luchó por ganar y apretó hasta el poste a 'Another Day of Sun', pero Borja Fayos no permitió que el ganador flaquease.