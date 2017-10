Rugby El Ampo quiere dar un salto en la tabla a costa del Getxo Coert Cronje se incorporó el jueves al Ampo. / ORDIZIA Los ordiziarras podrán contar con su último fichaje, el sudafricano Cronje, para enfrentarse con los vizcaínos hoy en Altamira (16.00 horas) IÑIGO GOÑI SAN SEBASTIÁN. Sábado, 28 octubre 2017, 09:52

Ampo Ordizia disputará un partido importante hoy, a las 16.00 horas, en el estadio de Altamira ante el Getxo Artea, correspondiente a la Liga Heineken. Los de Goierri se encuentran con la moral por las nubes después de la victoria conseguida el pasado fin de semana en tierras valencianas ante La Vila C.R.

En estos momentos, los de Marotias-Garmendia se encuentran en la séptima posición de la tabla con trece puntos empatados con la U.E Santboiana y a solo dos puntos del F.C. Barcelona, situado en quinta posición. Una nueva victoria colocaría a los de Ordizia en plena lucha por los puestos de play-off.

En el otro lado de la moneda se encuentra el Getxo Artea. Los vizcaínos cierran la clasificación con dos puntos en su casillero y la alarma ya se ha encendido en el velódromo de Fadura. Los dirigentes no han podido buscar el reemplazo para los jugadores de la talla de Dan Snee, Brad Linkater o Leandro Wozniak. A pesar de ello no lo tendrán fácil los del Ampo, ya el equipo getxotarra juega buenos partidos y ya sabe lo que es ganar sobre la moqueta de Altamira. Los ordiziarras tendrán que jugar con intensidad para no llevarse sorpresas desagradables.

El jueves llegó llegó a Ordizia el sudafricano Coert Cronje, un jugador en el que la parroquia ordiziarra tiene puestas muchas esperanzas. Cronje puede disponer de sus primeros minutos ante el Getxo para ir conociendo a sus compañeros. Es capaz de jugar en varias posiciones de la línea de tres cuartos.

Hace tiempo ya que el Ampo Ordizia oficializó el fichaje de Coert Cronje para esta temporada, pero sabiendo que el jugador aterrizaría cuando terminase la competición en su país. A pesar del largo viaje, el está deseoso de conocer a sus nuevos compañeros y ponerse a las órdenes de los entrenadores.

El sudafricano viene en plena forma porque ha disputado todos los partidos y casi todos los minutos de la segunda división, denominada Currie Cup First Division.

Coert Cronje es un jugador polivalente de la tres cuartos, gran finalizador y buen defensor. Esta última temporada ha estado jugando de 15 pero la pasada alternó los puestos de centro y de ala. Además, atesora experiencia tras de jugar más de cien partidos en la Currie Cup.

Dura salida para el Hernani

El Hernani viaja a Madrid para medirse mañana al Sanitas Alcobendas, a partir de las 12.30 horas. Es un partido complicado para el Hernani ante el tercer clasificado de la Liga. Los madrileños solo han perdido un partido y fue ante el VRAC Quesos Entrepinares por la mínima. El Alcobendas no es un equipo de la Liga del Hernani y menos como visitante, pero saldrán a por lo imposible.

Feijóo cita a Martín y Genua

El seleccionador de rugby 7, Pablo Feijóo, ha citado a Iggy Martin (Bera Bera) e Igor Genua (Hernani) para el torneo que la selección disputará este fin de semana en Elche, para preparar las Series Mundiales que arrancan dentro un mes.