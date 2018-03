Ampo Ordizia suma la quinta seguida

Ampo Ordizia sigue con la racha de victorias. Este sábado ha sumado la quinta victoria consecutiva ante el Complutense Cisneros, al que ganó por un claro 37-21. Los ordiziarras siguen quintos y se acercan al Independiente de Santander, que jugará este domingo contra el Hernani.

Los de Marotias y Garmendia volvieron a evidenciar su gran estado de forma ante un equipo recuperado y que demostró que la clasificación no hace justicia con su rugby. Durante muchos minutos apretó a un Ampo, que necesitó de su mejor juego. Los ordiziarras jugaron un partido serio y netamente ofensivo y anotaron cuatro ensayos que les otorgó otro punto de bonus, que les hizo sumar cinco puntos en la clasificación.

Ampo Ordizia exhibió un rugby que agradó a la grada de Altamira, que se está acostumbrado al buen juego local. Los primeros minutos no fueron sencillos y el Cisneros se defendió de maravilla. Al Ordizia le costaba superar la defensa rival y el primer ensayo y los primeros puntos no llegaron hasta el minuto 13. Y al igual que hace dos jornadas fue Albertarrio quien abrió el marcador. El segunda argentino está acostumbrando a la parroquia con ensayos de fuerza. Su compatriota Cruz no dejó pasar la ocasión para anotar su primera transformación y ponerse 7-0 en el marcador. A los tres minutos Lasa vio una amarilla que dejó a los locales con uno menos y lo acusaron.

El Cisneros aprovechó la ocasión para anotar un golpe y se puso 7-3. Eso sí, nada más recuperar a Lasa perdió a otro primera por amarilla, a Alberdi, y siguieron otros diez minutos con uno menos. Esa infracción supuso el 7-6 y la igualdad volvió al marcador. Ya habían pasado treinta minutos y no se rompía el marcador. La delantera de Ordizia ha crecido con Moala, y con uno menos puso las cosas en su sitio con el segundo ensayo. Cruz anotó la transformación y tras sendos golpes ambos equipos se llegó al descanso con 17-9.

El Cisneros no se rendía y nada más empezar el segundo tiempo llegaba el primer ensayo ( 17-16).

Ordizia vio ahí las orejas al lobo y en los siguientes veinte minutos sentenciaron con dos ensayos más. Iker Korta y Cruz devolvieron una ventaja de ocho puntos, 24-16, y tras un golpe de Cruz, en el 54, se llegó a la jugada decisiva. A falta de veinte minutos Mikel Aizpurua rompió la línea defensiva y anotó el cuarto ensayo, que además daba un punto de bonus ofensivo.

Con la patada de Cruz y veinte minutos para el final, el choque estaba sentenciado (34-16). Por si había dudas un nuevo golpe del intratable Cruz puso el 37-16 a falta de cinco minutos y el encuentro acabó con un ensayo visitante (37-21).