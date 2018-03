Rugby Ampo Ordizia roza una gesta histórica ante el VRAC Pierde por la mínima, 46-45, tras ir 29-3 y 41-17 por detrás IÑIGO GOÑI Domingo, 25 marzo 2018, 18:20

Ampo Ordizia a punto ha estado de dar la campanada en el Pepe Rojo ante el líder y campeón VRAC Quesos Entrepinares. Ha perdido 46-45, por la mínima, y en la última jugada Valentín Cruz ha tenido una patada de casi 60 metros para darle la vuelta al marcador, pero no ha podido ser. El oval no ha llegado a su destino y la histórica remontada se ha quedado en amago.

Un amago que ha puesto en serios aprietos al VRAC Quesos, que a falta de algo menos de 15 minutos para el final ganaba por 41-24 y ni se les pasaba por la cabeza una derrota. Ampo Ordizia ha trabajado como las hormigas y de un 29-3 en contra y de un 41-17, a falta de veinte minutos para el final, ha pasado a tener la victoria en sus piernas. Dos ensayos de Moala a falta de dos minutos y con el tiempo añadido han puesto el marcador en un puño y un último robo e infracción local les ha dado la posibilidad de victoria.

Muchos pueden pensar que el VRAC se ha relajado y pecado de indolencia, pero no es ni la primera ni la segunda, ni la tercera vez que los ordiziarras remontan esta temporada en casa y fuera de su feudo. Este mismo 2018 los otros dos gallos de la temporada lo han sufrido en sus carnes. El Sanitas Alcobendas no ha podido evitar el empate y el SilverStorm El Salvador ha salvado los muebles por tres puntos, en el mismo escenario. Eso no es casualidad y se debe a que el equipo llega a los últimos minutos a pleno rendimiento y físicamente por encima del rival. Y eso que el VRAC tiene una delantera que da miedo por su fortaleza física y superioridad en peso y envergadura. No ha amilanado a los goierritarras y menos aún a un Moala que se ha erigido en protagonista en esos últimos minutos.

Con este resultado Ampo ha sumado dos puntos, ofensivo y defensivo, que le permiten alejar la quinta plaza a cinco puntos y tener el cuarto, del Independiente, a siete puntos a falta de tres jornadas. Son muchos puntos, pero el calendario le es beneficioso, ya que a los cántabros les queda visitar al Alcobendas y al El Salvador y el partido más complicado de Ampo es el derbi guipuzcoano en Landare. El cuarto puesto supone jugar la primera ronda de cuartos en casa.

Primera parte del Quesos

El partido ha comenzado favorable a los locales gracias a una amarilla mostrada a Unai Lasa, que ha restado poder a los suyos en el cuerpo a cuerpo. Y el Quesos lo ha aprovechado para sumar un tempranero ensayo que ha firmado Sacha Casañas y cuyo valor lo ha multiplicado con el pie Gareth Griffiths, que poco después erraría un nuevo castigo favorable a los azulones. El Entrepinares ha encerrado a los del Goierri y rondado una segunda marca, pero ha preferido encauzar la victoria vía Griffiths, que no ha fallado el tercer puntapié del que ha dispuesto y elevado la renta a un 10-0 que tranquilizaba a los aficionados presentes en Pepe Rojo.

Recuperada la igualdad de efectivos, Ampo ha avanzado líneas con una buena patada que ha generado una peligrosa touch en plena veintidós. El VRAC ha recuperado el oval con inteligencia defensiva y la jugada ha acabado en una melé de la que los vallisoletanos han salido airosos para volver a campo contrario. Así, de nuevo Sacha Casañas ha irrumpido para romper el muro defensivo guipuzcoano. Griffiths, desacertado desde el perfil derecho, no ha pasado el oval, y el marcador se ha quedado en un 15-0 que Ordizia ha recortado a 15-3 con una patada lejana.

Ha vuelto a la carga el VRAC sin descanso, pero los queseros han entrado en una fase repleta de irregularidades que han finiquitado con un nuevo ensayo a cinco minutos del final del primer acto. Carrió ha llevado al equipo a veintidós contraria y en un buen cambio de juego, el oval ha acabado en manos de un efectivo Guillermo Mateu. Ahora sí, Griffiths ha ajustado y pasado el oval. Embalado, el VRAC sabía que Ordizia estaba tocado y que el encuentro podía quedar visto para sentencia antes del descanso. Jody Allen se ha crecido y Casañas se ha apuntado una nueva marca que ha garantizado el bonus ofensivo. Todavía ha habido tiempo para una jugada más antes del intermedio. Y no ha favorecido al Quesos. Ordizia ha menguado la diferencia hasta un 29-10 gracias a Unai Lasa y Valentín Cruz.

Reacción ordiziarra

Las pocas dudas que podía dejar el marcador de Pepe Rojo al descanso las ha despejado rápidamente el VRAC tras la reanudación. De nuevo un buen gesto de Sacha ha habilitado a Chris Eaton para el quinto ensayo quesero que ha supuesto el 34-10. Pero los méritos del Entrepinares no eran hasta ese momento únicamente ofensivos. Para muestra, una recuperación espectacular de Daniel Stöhr cuando Ordizia olía sangre en forma de un segundo ensayo que se retrasaría hasta el minuto 55, ya que Cronje ha posado en zona de marca. No ha fallado Valentín Cruz.

Con el partido 34-17, el VRAC se ha rearmado para intentar evitar sustos finales. No lo conseguiría. Merino ha agitado el banquillo y el equipo ha vuelto al ataque. El premio al buen trabajo le ha llegado a Jody Allen, imparable para la defensa ordizarra, que ha visto cómo Tomás Carrió ponía otros dos puntos para el 41-17. En busca de su particular bonus, Ordizia se ha lanzado a por más ensayos y el tercero le ha llegado a Mikel Aizpurua, ratificado con el pie por un infalible Valentín Cruz. No tardaría tampoco en llegarles el cuarto, con la firma de Siosiua Moala y de nuevo pasado por Cruz. Era el primera aviso de que el partido no estaba terminado.

Stöhr ha tranquilizado a la grada local con el 46-31 y Ampo ha hecho desaparecer al VRAC en los últimos cinco minutos. Ordizia, que no entiende de rendiciones, ha seguido a lo suyo. Ha ensayado Moala, transformado Cruz, vuelto a ensayar Moala, vuelto a transformar Cruz. Y en un abrir y cerrar de ojos, el partido en 46-45 y con tiempo para una última jugada. Los nervios se han apoderado del Entrepinares, consciente de que se había metido en un lío que le podía salir carísimo. La tensión le ha llevado a cometer un castigo lejano que acercaba el milagro del Ordizia. El rival debía decidir: o jugársela o intentar una patada desde su propio campo. Valentín Cruz, espectacular con el pie durante todo el choque, hga asumido la responsabilidad. Y ha fallado.