Rugby Ampo Ordizia, a punto de remontar El conjunto goierritarra cae 34-39 después de haberse ido al descanso perdiendo 17-39 ante un potente El Salvador

Ampo Ordizia ha perdido 34-39 el tercer partido de la Liga Heineken, disputado en Altamira, ante el potente SilverStorm El Salvador. Los ordiziarras han dilapidado sus opciones en la primera parte, en la que los chamizos han sido muy superiores y se han puesto por delante, incluso, con 29 puntos de ventaja, 10-39.

Ahí ha comenzado la posible remontada y de perder de 29 en el minuto 35 se ha pasado al 34-39 en el minuto 68. Todavía quedaban 12 minutos para la consecución de la gesta, pero no ha podido ser. En los minutos finales no se ha movido el marcador y al menos se han sumado dos puntos importantes. Dos puntos de bonus defensivo y ofensivo.

Se sabía que el hueso que tenían delante los ordiziarras era duro de roer y para los diez minutos los visitantes ya ganaban 0-13 y habían logrado transformar dos golpes de castigo, un ensayo y la posterior transformación. La calidad del rival no perdonaba.

El partido estaba siendo frenético y los ataques se imponían a las defensas. No habían pasado ni cinco minutos cuando, entre un golpe del local Cruz y dos ensayos de los chamizos Walker-Titton y Matt Foulds, el marcador ya enseñaba un contundente 3-25. El vendaval pucelano era total y Ampo no encontraba el modo de parar las acometidas vallisoletanas. Algunos errores y fallos en el placaje hacían que el choque se pusiera ya muy cuesta arriba.

Ampo Ordizia ya demostró ante el Independiente Santander que no hay que darle por muerto y menos cuando ha recuperado su espíritu más luchador. Así, no se ha venido abajo y el encuentro se ha igualado. A partir de los veinte minutos Ampo Ordizia ha estirado su línea y los delanteros han comenzado a empujar más y como resultado ha llegado el primer ensayo de la mano del medio melé Lescano. Otro argentino, Cruz, pasaba la transformación y recortaba distancias con el 10-25.

No le ha afectado mucho al SilverStorm, que en ataque ha seguido creando muchísimo en la zona de 22 ordiziarra. Fruto de esa amenaza han llegado otros dos ensayos chamizos en los minutos 32 y 35. Al descanso han llegado con cinco ensayos, el punto de bonus asegurado y el partido encarrilado. Tras el 10-39, Ampo ha minimizado el castigo con su segundo ensayo, esta vez a cargo de Aranguren. Con un contundente 17-39 se ha llegado al descanso.

Segunda parte local

Quizás confiado por la renta, el SilverStorm ha sufrido la segunda parte y Ampo Ordizia ha comenzado su remontada. Ya le ha ocurrido la semana pasada y esta vez lo ha hecho ante un equipo superior. Eso indica que físicamente el equipo está bien. Iker Korta ha sido el gran revulsivo de la reacción y ha anotado dos ensayos que han devuelto a Ampo al partido. Si la primera parte ha sido clara a favor de los visitantes, la segunda ha sido todo lo contrario. Parecía que eran dos partidos diferentes y dos equipos distintos. Se han intercambiado los papeles.

Los chamizos se veían sorprendidos por la rapidez de juego de Ampo y para los veinte minutos y con un parcial de 0-14 el encuentro se ponía en un pañuelo 31-39. Cruz anotaba lo que lanzaba a palos y el punto de bonus ofensivo ya era una realidad. Y lo más importante, todavía quedaba un cuarto de encuentro.

El cansancio ha hecho acto de presencia, pero los huecos no se han abierto, al contrario ambos equipos se han empleado más a fondo en defensa y han mejorado sus prestaciones. Solo un golpe de castigo de Cruz ha acercado a los locales 34-39. Quedaban minutos para darle la vuelta, pero el marcador no se ha vuelto a mover. Ha habido oportunidades para ello, aunque todas abortadas por las defensas. El Salvador se ha quedado sin anotar ningún punto en los últimos 45 minutos y a pesar de ello se ha llevado la victoria por el buen hacer en esos primeros 35 minutos. Todo lo contrario de lo que le ha pasado a Ampo. El partido ha sido extraño, aunque divertido para ver. La remontada ha estado cerca, pero no se ha podido certificar, aunque sí que se han sumado dos puntos que saben bien y dejan a Ampo en séptima posición con siete puntos.

34 Ampo Ordizia Aranguren, Garmendia, Alberdi; Lerma, Albertarrio; Pazos, Delle, Álvarez Eulate; Lescano, Cruz, Iker Korta, Puyadena, Daviron, Fajardo y Erbina. También jugaron López, Lasa, Pérez, Iruarriz, Salinas, Aizpurua y Asier Korta. 39 El Salvador Fernández, Marrón, Wozniak; Sánchez, Walter-Fitton; González, Foulds, Samuelu; Ramos, Graaf, Sánchez, Gutiérrez, Blanco, Cacilala y Díaz. También jugaron Serrano, Vega y Villagrá. Marcador Min. 1: Golpe de castigo de Graaf (0-3). Min. 5: Golpe de castigo de Graaf (0-6). Min. 11: Ensayo de Blanco que transforma Graaf (0-13). Min. 11. Golpe de Cruz (3-13). Min. 12: Ensayo de Walter-Fitton (3-18). Min. 15: Ensayo de Foulds que transforma Graaf (3-25). Min. 22: Ensayo de Lescano que transforma Cruz (10-25). Min. 32: Graaf que transforma Graaf (10-32. Min. 35: Ensayo de González que transforma Graaf (10-39). Min. 37: Ensayo de Aranguren que transforma Cruz (17-39). Min. 52: Ensayo de Iker Korta que transforma Cruz (24-39). Min. 59: Ensayo de Iker Korta que transforma Cruz (31-39). Min. 68: Golpe de Cruz (34-39).