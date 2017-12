El Ampo Ordizia se lleva el derbi guipuzcoano

Ampo Ordizia dejó helados a los jugadores del Hernani y fríos a los aficionados hernaniarras desplazados a Altamira a las primeras de cambio. Se esperaba un derbi frío en los climatológico y caliente en lo deportivo, pero en cuanto a emoción se enfrió para los diez minutos. No así, para los aficionados locales que disfrutaron de lo lindo con su equipo y calentaron el ambiente en la grada, que rondó los dos grados a lo largo de casi todo el partido.

El Hernani necesita dar su mejor versión para pelear ante un equipo de más calidad como Ampo Ordizia y la primera premisa de un equipo más débil es que nos ganen porque hacen las cosas bien y no por errores propios. En esos primeros minutos los hernaniarras no cumplieron con esa premisa. Comenzaron dominando la posesión, con interesantes avances y sin perder el balón, pero en el minuto dos y cuando Ampo todavía no había tenido ninguna posesión, Cronje interceptó un balón adelantado con el pie de Iraitz Garmendia y ensayó bajo palos.

Así comenzó el derbi guipuzcoano, que llegaba en la décima jornada de la Liga Heineken, Los ordiziarras sacando el máximo provecho a un error de bulto del Hernani. En los siguientes diez minutos el partido no varió de decoración. El Hernani seguía siendo dominador d ela posesión, está haciendo bien las cosas, logrando no perder el oval en las agrupaciones y examinando a la defnsa de Ampo Ordizia. Los locales se defendían bien, ya que a pesar de ese dominio visitante, no llegaron con peligro y en cambio provocaron que el Hernani tuviera que recular metros.

En una de esas primera presiones de los goierritarras el Hernani se vio obligado a alejar el oval con una patada y la contra de Ampo Ordizia fue letal. Julen Goia recepcionaba el balón en el aire, con la defensa visitante descolocada, abría el juego para Puyadena y este fijaba de forma perfecta al defansa para ceder el balón a Cronje que volvía a ensayar, esta vez más escorado a la derecha.

La importancia del juego con el pie

Habían transcurrido doce minutos y aunque la posesión sería cercana al 80% a favor del Hernani el marcador enseñaba un 14-0 claro para los locales y el jarro de agua fría era enorme para los hernaniarras. El juego al pie es vital en el rugby actual y tener buenos pateadores fundamental. Ampo Ordizia cuenta con un consumado especialista como es Valentín Cruz y anotó todas las transformaciones del partido y eso que fueron siete, más un golpe de castigo. Además a la hora de alejar el peligro da seguridad al equipo. En cambio el Hernani adolece de esa virtud y de atrás salía jugando a la mano, con el desgaste y dificultad que eso supone. Intentó salir dos veces con el pie en esos primeros minutos y las dos acciones terminaron con el ensayo rival.

52 Ampo Ordizia López, Lasa, Alberdi; Barandiaran, Iruarriz; Garmendia, Álvarez Eulate, Delle; Lescano, Mujika, Iker Korta, Cruz, Cronje, Puyadena y Julen Goia. También jugaron Aragon, Orbea, Aranguren, Lerma, Oier Goia, Aldanondo, Hernández y Aizpurua. 12 Hernani Noriega, Iñaki Otxotorena, Iradi; Tayea, Xabier Garmendia; Pelaz, Mikel Otxotorena, Mikel Pérez; Lukas, Iraitz Garmendia, Etxeberria, Puertas, Elosegi, Bidegaray y Oier Garmendia. También jugaron Otaño, Insausti, Mendizabal, Mijangos, Mikel Imaz, Gutíerrez, Leonet y Moreira. Marcador Min. 2: Ensayo de Cronje que transforma Cruz (7-0). Min. 12: Ensayo de Cronje que transforma Cruz (14-0). Min. 17: Golpe de castigo de Cruz (17-0). Min. 24: Ensayo de Puyadena que transforma Cruz (24-0). Min. 30: Ensayo de Iñaki Otxotorena (24-5). Min. 35: Ensayo de Iker Korta que transforma Cruz (31-5). Min. 39: Ensayo de Julen Goia que transforma Cruz (38-5). Min. 45: Ensayo de castigo que transforma Elosegi (38-12). Min. 56: Ensayo de Iker Korta que transforma Cruz (45-12). Min. 60: Ensayo de Cronje que transforma Cruz (52-12). Árbitro Merino expulsó defintivamente con tarjeta roja a Tayea del Hernani y a Delle de Ampo Ordizia. Y con amarilla a López de Ampo Ordizia e Iraitz Garmendia del Hernani. Indicencias Partido jugado en Altamira con numerosa presencia de aficionados hernaniarras a pesar de las bajas temperaturas que no superaban los dos grados.

Los comienzos del encuentro suelen ser determinantes en este tipo de partidos y con un 14-0, ya a los doce minutos, el partido se vio totalmente condicionado. Ampo Ordizia se veía superior y el Hernani veía delante un ocho mil que ascender. El derbi perdió emoción, pero se vio un encuentro con dos equipo que querían seguir dándolo todo.

A partir de ahí la tres cuartos ordiziarra movía bien el balón y hacía mucho daño en ataque cada vez que tenían la posesión. En el minuto 17 un acertado Valentín Cruz obtenía tres nuevos puntos gracias a la única transformación de golpe de castigo del partido y la brecha era ya de 17-0.

El esquema de juego elegido en el día de ayer por el equipo técnico ordiziarra continuaba dando sus frutos esta vez gracias al ensayo de Iñaki Puyadena en el minuto 24. La transformación de Valentín Cruz ponía un 24 a cero en el marcador. Aún no se había llegado a la primera media hora de partido y la imagen seria ofrecida por Ampo Ordizia parecía intuir a los aficionados ordiziarras una jornada sin sobresaltos. Todos los ensayos de Ampo, siete en total, llegaron de su línea de tres cuartos. Cronje anotó tres, Iker Korta dos y Puyadena y Julen Goia se repartieron los otros dos. Eso denota el peligro en campo abierto de los locales. El Hernani no acertó en parar las acometidas, no tanto de la delantera ordiziarra, sino de la línea de un Ampo inspirado en ataque.

Las expulsiones ralentizan el partido

En el minuto 28 llegó la expulsión temporal del pilier ordiziarra Fernando López y dos minutos más tarde el Hernani acortaba distancias gracias a su primer ensayo no transformado a cargo de Iñaki Otxotorena.

Sin embargo, la inferioridad numérica local no solo no resultó determinante sino que la efectividad de la tres cuartos local fue tal que antes de llegar al descanso lograron dos nuevos ensayos. El primero de ellos y que supuso el bonus ofensivo llegó, en el minuto 34, con el primer ensayo particular de Iker Korta, mientras que en el 39 era Julen Goia quien hacía lo propio.

Con las transformaciones de Valentín Cruz y si tiempo para más, se llegaba al descanso con un contundente 38 a 5 en el marcador.

A la reanudación el Hernani salió decidido a cambiar la tendencia y en el minuto 45 obtuvo su segundo ensayo, éste de castigo, lo que suponía un claro paso visitante en su búsqueda por meterse de nuevo en el partido y en pensar más que en remontar el partido, en el bonus ofensivo. Quedaba toda la segunda parte por delante y con el marcador roto s epodía pensar en esa posibilidad.

Sin embargo el partido entró en una fase que lejos de aportar nada positivo, no generó más que insatisfacción tanto a jugadores y técnicos como a aficionados de ambos equipos ya que en el minuto 51 el apertura visitante veía la amarilla y tan solo dos minutos más tarde ambos equipos se quedaban con un efectivo menos para lo que quedaba de partido debido sendas tarjetas rojas.Tayea y Delle tomaban camino de los vestuarios por sendas agresiones.

Con los ánimos más calmados el protagonismo en cuanto a efectividad volvió a recaer en la tres cuartos local que gracias a los ensayos de Iker Korta (min 56) y Coert Cronje (min 60) y a las correspondientes transformaciones de un efectivo Valentín Cruz, llevaban el marcador a un definitivo 52 a 12.

Los últimos veinte minutos del partido no tuvieron apena shistoria. Ambos equipos aprovecharon para mover el banquillo y eso hizo ralentizar todavía más el juego. Hasta diez cambios s eprodujeron en ese intervalo del partido. Ni unos, ni otros anotaron más puntos, en un partido que se fue enfriando y muriendo poco a poco.

A la finalización de la jornada Ampo Ordizia recupera la sexta plaza en la clasificación, a seis puntos del quinto clasificado la UE Santboiana y uno por delante de FC Barcelona, que perdió ante el getxo, en la sopresa de la jornada. Es un mal resultado para un Hernani, que precisamente recibirá la visita del Getxo este fin de semana, en Landare. Es una final para los de Polidori. Un partido que hay que ganar sino no se quiere entrar en una situación más que delicada. La Vila sacó ayer dos puntos de bonus ante el independiente y eso ha metido al Hernani en puesto de promoción con trece puntos.

La próxima semana, onceaba y última jornada de la primera vuelta de la liga de DH, la afición ordiziarra tiene cita en tierras vizcaínas apoyando a su equipo ante un siempre difícil Gernika. Por lo tanto, habrá doble derbi guipuzcoano-vizcaíno.

Mikel Aizpurua: "Hemos sido claramente superiores"

"No ha habido color. Hemos sido superiores al Hernani. Es verdad que en la primera parte han tratado de jugar a la mano y en defensa les hemos parado sabiendo aprovechar nuestras oportunidades. Así nos hemos escapado en el marcador. Ha habido bastante tensión en el partido, como es habitual en los derbis y en los partidos entre Hernani y Ordizia. Hasta se han visto acciones feas con dos tanganas y peleas, pero hay que contextualizarlas dentro de la tensión de lo que es un derbi. Para nosotros es importante la victoria, la necesitábamos y el objetivo se ha cumplido. Perder contra el Barcelona fue duro y necesitábamos ganarlo bien. Además, es una buena noticia para nosotros que hayan perdido contra el Getxo, aunque no lo es para el Hernani".

Patrick Polidori: "El inicio ha condicionado el partido"

"El inicio del partido ha condicionado totalmente el partido. Hay que felicitar al Ordizia porque han sido mejores y han merecido la victoria. Nos han ganado bien, pero creo que el primer ensayo nos ha hecho mucho daño. Queríamos salir jugando con el balón en las manos y hemos cometido errores que los hemos pagado caro a lo largo del partido. Cuando empiezas perdiendo un partido 14-0 por dos fallos y ante un rival de la calidad de Ampo Ordizia, es muy difícil darle la vuelta a la situación. No nos ha salido el partido que queríamos y ellos han aprovechado bien cada oportunidad que han tenido".