Golf La ambición llama a la puerta de Rahm Listo. Rahm espera que la estrella que le guía le acerque a su primer grande en el PGA. / REUTERS Llega al PGA, cuarto grande, con su conocida voracidad y la fe en que su juego funcionará JOSE MANUEL CORTIZAS Martes, 8 agosto 2017, 07:58

Ambición. Es la droga que corre por las venas de Jon Rahm, la que provoca esa excitación visible desde que comienza a menear el drive en un tee de salida. Crece exponencialmente según la categoría del evento. Y no necesita procurársela. De ello se encarga su organismo. El vasco de Barrika Lo genera y se desborda cuando está en juego un grande, una de las joyas de la corona del golf. Esta semana se cierra el ciclo del año. El último major al que hincarle el diente, el PGA Championship, el de mayor rango en el deporte de los 14 palos en territorio estadounidense ya que lo promociona el organismo que vela porque los profesionales cuenten con un calendario jalonado de citas que reparten entre seis y doce millones de dólares en premios en metálico. Hora y media de vuelo le ha separado de Akron, en el área de influencia de Cleveland, donde se cargó de buenas sensaciones en tres de las cuatro jornadas del Bridgestone Invitational. Ayer se paseaba por las instalaciones del Quail Hollow Club en la periferia de Charlotte. Lo hacía su otro yo, el que sonríe, bromeaba, habla y se comporta como un joven de 22 años. Lo que es. Desde el jueves actuará su transformer, el jugador que necesita ganar para vivir.

Cierto es que en los tres grandes precedentes de 2017 su incipiente leyenda le precedió y se personó en Augusta, Erin Hills y Royal Birkdale bajo el son de los clarines que proclamaban la llegada de uno de los elegidos. Honores de prima donna pese a tratarse de su primer aniversario en el golf de pago, reverenciado por las casas de apuestas y un público que, como él, necesita retroalimentarse de gestas. Siempre lo es que un recién llegado imponga sus normas y gane. Objeto de deseo para una comunidad que arrastra la pronunciación de su apellido para hacerla más americana, de casa. Seguro que por aquí a muchos les extraña cuando es presentado en el primer tee con la coletilla de «from Spain».

Aunque su vigencia se mantiene entre los agoreros, puede que le venga bien pasar más desapercibido antes del jueves. De entrada, no participará en las ruedas de prensa oficiales, una auténtica novedad. Aunque no hay que buscarle tres pies al gato. Es norma que aquí se cite para estos encuentros a los campeones de majors y en esta ocasión no ha variado el protocolo. McIlroy, Walker y Day (PGA), Dustin Johnson y Koepka (US Open), Sergio García (Masters) y Spieth (The Open) ofrecerán sus puntos de vista junto a Els y Mickelson, que disputan su grande número 100, o el capitán del equipo americano de Ryder Cup, Jim Furyk.

Bondades americanas

También habrá espacio para que mañana los mandamases anfitriones, Paul Levy y Pete Bevacquam, le pasen una manita por la cara al golf europeo ahondando en las bondades del capitalizado mercado americano, a años-luz de lo que se cuece en el Viejo Continente aunque sea más que loable el impulso aportado por las millonarias Rolex Series.

El vasco no ha sido incluido en las ruedas de prensa oficiales previas a la disputa del torneo NOVEDAD

Rory McIlroy (2), Jason Day y Martin Kaymer han ganado en las últimas siete ediciones disputadas PODERÍO EXTRANJERO

Así, quizá más tapado, Rahm ultima el cuidado físico que necesita su poderoso esqueleto y se familiariza con un campo que va a exigir lo suyo. Par 71 (35-36), concentra pares 3 de 223 yardas, 4 de 344 y 5 de 592. Ocho hoyos, de hecho, se alinean en un rango de entre 483 y 592. Habrá que pegarle duro en un PGA que al ser de escenario itinerante aporta una estadística más testimonial que otra cosa. Aunque lo que más preocupa a los jugadores es que la previsión avanza que todos los días lloverá, e incluso habla de tormentas eléctricas que podrían provocar suspensiones. Respecto a las dos primeras jornadas, el parte situaría el partido del vizcaíno el jueves bajo lluvias débiles más o menos constantes.

Como el US Open, el PGA es un grande que se le resiste al golf español, que concentra sus proezas en el The Open y el Masters de Augusta. Quien más cerca estuvo de romper el maleficio fue Sergio García, segundo en 1999 tras Tiger Woods y en 2008, igualado con Ben Curtis en la edición que ganó Pedraig Harrington.