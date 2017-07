Herri Kirolak Alex Txikon se recupera ya en casa Alex Txikon no pudo finalizar la prueba. / Eli Aizpuru Ha pasado la noche del sábado al domingo en observación y por la mañana ha regresado a su casa en Lemoa IÑIGO GOÑI Domingo, 2 julio 2017, 21:31

«Pasó la noche en observación en el hospital de Mendaro y a las 10.30 horas de este domingo salió hacia Lemoa». Son las palabras de Gontzal Sáenz, responsable de Prensa de Alex Txikon, que también se llevó un buen susto al verlo salir este pasado sábado en ambulancia de la plaza de toros de Azpeitia.

Camino del hospital de Mendaro le estabilizaron las constantes vitales y llegó con un cuadro de deshidratación importante. «Hay que reconocer que pasó momentos complicados, sobre todo cuando le metían en la ambulancia. No le entraba oxígeno, no podía respirar y fue el peor momento de todos. Después, ya en la ambulancia, le estabilizaron con suero. No había médico en la plaza de toros para vigilar la apuesta, ni en la ambulancia tampoco». Esos detalles hacen que la necesidad de una reflexión adquiera todavía más fuerza.

Por fortuna, el incidente no pasó a mayores y Alex Txikon ya se encuentra en su casa descansando y recuperándose del esfuerzo. «Está bien. Ya a las once de la noche del sábado comenzó a ser como es él, quejándose, bromista y gruñón. Esa era la mejor señal de que estaba recuperado. Le dieron paracetamol y codeína para recuperarlo».

Costillas fisuradas

Una de las razones del desfallecimiento es que Txikon sufría la fisura de dos costillas desde hace dos semanas. «Se lo hizo entrenando y creemos que eso le ha complicado todo. Hizo que fuera más grave la situación que se vivió. El miércoles avisó a la Federación Guipuzcoana de su problema en las costillas». Según Sáenz, en el hospital le hicieron todas las pruebas correspondientes y no le encontraron nada y le dieron el permiso para regresar a Lemoa.

Las fisuras en las dos costillas hicieron que el montañero tuviera que cambiar la postura a la hora de levantar la piedra. «Creemos que eso tuvo influencia y agravó la situación». Otra de las circunstancias que no ayudaron fue el golpe moral que recibió Txikon al enterarse de la tragedia en el Himalaya de los alpinistas Alberto Zerain y Mariano Galván. «Estaba mal anímicamente. No hay que olvidar que Txikon es un hombre de montaña y eran compañeros y amigos». «Seguro que pronto tendremos al lemoarra al 100% y dando que hablar. Este lunes debería ir a Benidorm a ofrecer una conferencia, pero ha cancelado la cita. Iba a ir en coche y es imposible. Nos ha dicho que si era posible ir en avión, pero lo mejor es que se quede en casa y descanse».

Sin un cuadro tan grave terminó la apuesta el ganador, Mikel Larrañaga. No tuvo que ser ingresado y poco a poco se recuperó en la misma plaza. Este domingo en Euskadi Irratia, en el programa deportivo ‘Hiru Erregeen Mahaia’, ha comentado que se recuperó poco a poco y lamentó el final que tuvo la apuesta. «La apuesta iba muy bonita, pero se torció. Nunca es bonito ver retirarse a un deportista y, en este caso a mí, terminar en las condiciones en las que lo hice. La imagen no fue nada buena, la verdad». Larrañaga se fue sintiendo cada vez peor en la carrera a pie y terminó dando tumbos. «El esfuerzo fue grande y estaba mal, pero quería terminar».

El azpeitiarra también cree que quizás la apuesta del sábado sirva para que los aizkolaris tomen más medidas a la hora de disputar un desafío. «El deporte rural es duro y habrá que tomar medidas para cuando sucedan ese tipo de circunstancias».

Ahora es tiempo de exhibiciones, pero el día 26 de julio va a tener que participar en el Campeonato de Gipuzkoa de Primera, que se celebra tradicionalmente en los últimos años en Mendaro. Habrá que ver cómo se recupera del esfuerzo del pasado sábado. Por fortuna, ya está totalmente recuperado.