Natación Alba Romero y Juan Tolosa vencen en la Travesía a Nado a la Isla Casi quinientos nadadores han completado la prueba de 3.000 metros de distancia con buenas condiciones del mar

Le está cogiendo el gusto a las travesías del Cantábrico la nadadora del CN Logroño Alba Romero que, tras imponerse la semana pasada en la prueba de Zumaia, este domingo ha vuelto a repetir victoria en la 20 edición de la Travesía de la Isla organizada por el Club Atlético San Sebastián. En dicha prueba los participantes han completado a nado un recorrido de tres kilómetros con salida y llegada en la playa.

La nadadora junior ha demostrado en su categoría (fue plata el año pasado en la prueba de 5km en categoría infantil en el Campeonato de Europa de Aguas Abiertas) y no sólo se ha impuesto a todas las demás féminas, sino que además ha terminado quinta en la clasificación general. Alba lamentaba tras finalizar la prueba haberse quedado cortada del grupo de cabeza lo que le ha impedido realizar un mejor tiempo final. Alba Romero ha finalizado la travesía en un tiempo de 37:28 por delante de la joven nadadora del Amaya, Amaia Iriarte (39:38) y Ana Vega (39:46) de Kairoscore.

En categoría masculina ha sido un no habitual de las travesías quien se ha llevado la victoria. Juan Tolosa, nadador del Bidasoa XXI y poseedor del Récord de Euskadi de 1.500, ha llegado el primero a la meta con un tiempo de 35:51 seguido de su compañero de equipo Jon Mugika (35:55) y Luis Goñi (35:56). Tolosa aseguraba tras la travesía que no venía muy convencido de poder ganar la prueba ya que llevaba tiempo sin entrenar pero explicaba que tras ir cuarto durante gran parte del recorrido, "al pasar la isla me he puesto primero y he tirado para ponerme delante, pero he tenido que apretar porque venían muy cerca Jon y Luis". El fondista de Irun, tras pasar varias temporadas estudiando y entrenando en EEUU, ha pasado un verano "tranquilo y cargando pilas" ya que el próximo 4 de septiembre partirá hacia Portugal donde entrenará la próxima temporada.

En categoría infantil, una habitual del podio en las travesía la nadadora del Lasarte Leire Martin ha sido la vencedora en una emocionante y apretada carrera en la que los dos primeros clasificados, la propia Leire y el irundarra Oier Fernández, han realizado el mismo tiempo (11:00) en la prueba de 600 metros en la que han participado un total de 56 nadadores.

Los resultados completos de la prueba pueden consultarse en la web

La Liga de Gipuzkoa de Larga Distancia se completará el próximo 9 de septiembre con la celebración de la 74º Travesía de Natación de la Bahía de La Concha.