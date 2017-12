Herri kirolak Alatzne Etxaburua sorprende a las favoritas en la Plaza de la Trinidad IÑIGO GOÑI SAN SEBASTIÁN. Viernes, 22 diciembre 2017, 07:59

La tolosarra Alatzne Etxaburua se proclamó campeona de la segunda edición de la Urrezko Kopa femenina, en una abarrotada Plaza de la Trinidad. La guipuzcoana sorprendió a las favoritas y se llevó la copa por delante de Irune Izkue, Irati Astondo, Maika Ariztegi y Nerea Sorondo. Las aizkolaris tenían que cortar cinco troncos de 36 pulgadas y la pelea y la emoción por la victoria y todos los puestos fue espectacular. En los dos primeros troncos Irune Izkue se marchó y parecía que el triunfo no se le iba a escapar, pero a partir del tercer tronco Etxaburua se le acercó, hasta empatar en el cuarto y en el último un corte perfecto de la tolosarra le otorgó la victoria.

Etxaburua no se creía que había ganado. «»No me lo esperaba, no me lo creo. He cogido el hacha grande y no sabía si cambiarlo o no, pero a mi ritmo he decidido no cambiarlo. Las maderas eran una maravilla y he seguido en mi trabajo atenta a los consejos de Igor, que siempre me dice que siga en mi trabajo. Cuando voy a lo mío puedo respirar y le doy vuelta al cuerpo y eso me ha beneficiado al final».