Con 19 años, Aitor Gorrotxategi se ha colado en un K-4 en el que los otros tres dan una media de 28 años. Está feliz con su debut en pruebas internacionales senior, redondeado con el bronce en K-4 1.000.

- Dijo que era un sueño ir al Europeo. Entonces, ¿qué es volver con una medalla?

- Un subidón. No me lo creía. Aunque ya se ha pasado esa sensación. Ahora ya estoy otra vez en Sevilla entrenando y estudiando. A final de julio tenemos el Mundial sub23 y desde el miércoles ya estamos haciendo los controles para ver quién entrará en el K-4. No he tenido mucho tiempo para disfrutar de la medalla.

- ¿Qué supone este bronce?

- Es el premio a mucho esfuerzo. Sé que he trabajado bien en invierno y ha venido este resultado. Al final, ir al Europeo y sacar esta medalla es la recompensa a muchas apuestas que he hecho en los últimos tiempos. El primer paso fue venirme a Sevilla con 18 años. El segundo, que estando este año en segundo de Física he tenido que bajar un poco el ritmo de los estudios. Y la tercera apuesta es que en abril me tuve que ir a Madrid, dejando de lado la carrera. Estos dos meses han sido de incertidumbre, con la sensación de que tenía que hacerlo bien porque tenía muchas cosas en juego. Al final ha sido un alivio. Se ve que he acertado con las decisiones.

- ¿Cómo afrontaban la competición?

- En España hay mucho nivel y sabíamos que este K-4 tenía opciones.

- Las demostraron desde la clasificatoria.

- Ese día teníamos viento en contra y en nuestra serie había mucha nivel. Decidimos apretar desde la salida, porque tenemos un arranque explosivo. Por el viento en contra no fuimos demasiado cómodos pero conseguimos el pase a la final.

- Y de viento en contra a viento a favor...

- Hubo una diferencia de quince segundos entre el tiempo de la semifinal y el de la final. Son quince segundos menos de esfuerzo pero es igual para todos. Decidimos salir fuertes, poner un ritmo alto y al final intentar aguantar como fuera. Fuimos casi siempre primeros, todavía estábamos en cabeza en los 750 metros, pero al final nos pasaron dos barcos.

- ¿Cómo se lleva formar parte de un K-4 en el que todos son mayores y más experimentados y, sobre todo, con un Javier Hernanz que pudo ser su ídolo?

- ¡Tiene quince años más que yo! Siempre he seguido su trayectoria y ha sido un referente. Pero desde el año pasado he normalizado la relación que tengo con ellos. Siempre les trataré con respeto pero en el agua les he perdido el 'miedo'. Ellos tienen la experiencia y yo la chispa de la juventud.

Sus datos Nombre Aitor Gorrotxategi. Fecha de nacimiento 9 de diciembre de 1998. Lugar Irun Altura y peso 1,82 metros y 78 kilos. Palmarés Bronce en el reciente Europeo de Serbia. Campeón de España junior. Segundo junior en el Descenso del Sella.

- ¿Qué le espera los próximos meses?

- Primero, el Mundial sub23 en Bulgaria. Y después, habrá que ver qué decide la Federación para el Mundial. Podríamos ser los mismos los que hagamos el K-4 1.000 pero no está asegurado. Hay mucho nivel en España, podría haber cambios.