Kayak Surf Ainhoa Tolosa, campeona del mundo Feliz. Ainhoa Tolosa celebra su victoria nada más salir del agua en Portrush, Irlanda del Norte. / DV La donostiarra se ha hecho con el oro en la modalidad de kayak surf en Irlanda del Norte, donde la Selección Vasca ha conquistado su quinto título ELENA VIÑAS Martes, 31 octubre 2017, 07:32

Como «un regalo». Así ha sido para la donostiarra Ainhoa Tolosa hacerse con la victoria en la modalidad de kayak surf en banco corto en los Campeonatos del Mundo que acaban de celebrarse en Portrush, Irlanda del Norte. Satisfecha con su título, la joven admite que el nivel «ha subido considerablemente» en esta edición, porque la participación femenina también está creciendo. «Pero eso es una buena noticia - declara -. Se ve que las mujeres no se están quedando cruzadas de brazos. De hecho, las puntuaciones eran muy parecidas a las de los hombres e incluso, a veces las superaban».

Una de las mayores dificultades la encontró en las condiciones del mar. Según explica, «no eran las mejores para nosotros, ya que hubo días en que bajó bastante y las olas eran más bien pequeñas. Eso hacía que quienes en olas grandes no andan tan sueltos, diesen más guerra. La gente arriesgaba más y hubo sorpresas». Pese a ello, Tolosa fue pasando una ronda tras otra. «Cuando me di cuenta, estaba en la final y me dije: hay que ir a por todo», recuerda, mientras rememora la alegría que sintió cuando se proclamó campeona del mundo. «Me emocioné mucho, porque con el título se ve recompensado el trabajo previo», confiesa.

Este triunfo llega tras un parón de dos años, en los que Ainhoa Tolosa no ha competido porque fue madre de una niña, la pequeña Sua, que ayer les contaba a sus compañeros de ikastola que su amatxo «es txapelduna». «Volver a estar en forma ha sido duro, aunque procuras cuidarte y hacer algo. El último año y medio lo he dedicado a entrenar y organizarme bien. Al final, se trata de solucionar un problema sobre todo de tipo logístico - comenta entre risas - una locura, en la que se ha implicado la familia, porque sino, no sería posible».

Con su embarcación colocada sobre el coche, Tolosa entrena cada tarde, tras impartir clases en Ondarreta Ikastetxea de Andoain, en un escenario diferente. En Hendaia, Zarautz, Lekeitio... «También suelo ir a la playa de La Zurriola, pero hay demasiados surfistas», indica la deportista que en la actualidad forma parte del club vizcaíno Dzanga Piragüismo Elkartea.

Lleva «paleando» desde los 12 años, cuando comenzó a hacer slalom en el Club Deportivo Fortuna y después, en el Atlético San Sebastián. En 2008 comenzó con kayak surf, un deporte no demasiado conocido para el público, «porque no se ve tanto en la tele ni es olímpico». En 2011 dejó definitivamente de competir en slalom y se centró en esta modalidad, que le permitió hacerse con el título de campeona del mundo ya en 2009 y 2011, pero en piragua larga.

La victoria de Ainhoa Tolosa se ha visto completada con el triunfo absoluto de la selección de Euskadi de kayak surf, que el domingo conseguía su quinto campeonato del mundo. «No supimos el resultado final hasta la entrega de premios. Sabíamos que teníamos muy cerca a los ingleses. Estamos muy contentos de haber ganado». La donostiarra ya tiene su vista fija en el mundial que dentro de dos años se disputará en Perú. «Me hace mucha ilusión y más con lo que conlleva: conocer otra cultura y olas impresionantes».