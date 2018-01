Aginagalde aprieta para poder estar hoy contra Dinamarca

La selección trata de allanar hoy (TDP, 20.30 horas) su camino hacia las semifinales del Europeo con un triunfo sobre Dinamarca. El seleccionador, Jordi Ribera, no sabrá hasta el último momento si podrá contar con Aginagalde, aquejado de una lumbalgia aguda, y Guardiola, que sufrió un esguince en el tobillo izquierdo durante el pasado encuentro con Hungría. De hecho, ninguno pudo concluir el partido ante los magiares. A pesar de su ausencia, la selección sumó un triunfo que le permitiría acceder a la segunda ronda con cuatro puntos, los máximos posibles, si gana a los daneses.

«La evolución es buena desde ayer y aún tenemos veinticuatro horas por delante. Es verdad que todavía no estoy al cien por cien, pero no es la primera vez que me ocurre esto y confío que con el tiempo que queda pueda estar en el partido», señaló Aginagalde.

Apuros daneses

Mucho más apurada llega al encuentro, tras su inesperada derrota (28-27) ante la República Checa, la selección danesa, vigente campeona olímpica, que ha mostrado dos caras completamente diferentes en los dos partidos que ha disputado en el Europeo.

Aún así, Jordi Ribera no se fía del supuesto mal momento de juego de los jugadores daneses. «Dinamarca va mas allá de un solo jugador, va más allá de Lauge o de Hansen. Es un equipo que tiene buena portería, buenos extremos, un equipo con mucha facilidad de lanzamiento, que sale muy rápido al contraataque y que en defensa es muy fuerte, por lo que habrá que trabajar al máximo si queremos ganar», explicó.